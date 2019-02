Jen jsem uvedla argument operátorů, bylo to vytrženo z kontextu, brání se kritice Nováková

„Čím méně se dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější.“ Výrok ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO) vyvolal ostré reakce od opozice i mezi členy vlády. Šéfka resortu v rozhovoru pro Radiožurnál vysvětluje, že pouze použila argument mobilních operátorů. Češi za jejich datové služby přitom platí nejvíce v Evropě. Rozhovor Praha 12:00 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně Nováková očekává, že v roce 2020 vstoupí na trh další operátor a větší konkurence srazí ceny dolů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stojíte si stále za zdůvodněním, že Češi si za své datové tarify mohou do značné míry sami, protože používají levné wifi připojení?

Takhle jsem to neřekla.

Takže si za tím, co bylo řečeno, stojíte?

Já jsem ale neřekla, že Češi si za svá data mohou sami. To tam nikde není a nikde to nezaznělo. Já bych chtěla zdůraznit, že bylo, je a bude mou prioritou – a je to i prioritou vlády – snižování cen za mobilní data. Na tom se nic nemění, ať jsem ministryně, nebo uživatel dat. To je prostě skutečnost, na které si dovolím trvat.

Vyjádření, které odvysílalo 168 hodin, bylo v tomto kontextu z mé strany přinejmenším nešťastné a vytrženo z celkového kontextu. Odpovídala jsem na otázku, co může vést ke snížení cen dat. A těch argumentů jsem uváděla celou řadu, byl ale použit pouze tento. Tím argumentují operátoři, když s nimi jednáme.

Takže si nemyslíte, že by si lidé měli kupovat drahá data? A operátoři své služby zlevnit, aby lidi na data nalákali?

To by tady museli mít adekvátní konkurenci. Protože tady ale není, jsou tady pouze tři operátoři, tak je v tomto směru zapotřebí, aby konali regulátoři, kteří na trhu jsou. A to není ministerstvo průmyslu a obchodu, regulátorem je Český telekomunikační úřad, popřípadě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ty mají zkoumat, jak je možné, že jsou ceny dat tak vysoké. My jednáme s aliancí poskytovatelů mobilních služeb, která sdružuje operátory, jednáme s Českým telekomunikačním úřadem, poslední jednání bylo 7. února.

Dohodli jsme se na tom, že Český telekomunikační úřad prověří všechna jejich tvrzení, jak je to s jejich náklady a jak se jim promítají do cen. Já jsem jenom uvedla argument operátorů, že jestliže je stojí miliardy vybudování a provoz sítě a pak to rozpočítávají na menší objem zákazníků, tak prostě ta cena je vyšší.

Vstup nového operátora

Když mluvíte o tom, že tady není dostatečná konkurence, tak co udělala vláda pro to, aby vstoupil na trh další operátor a konkurence se zvýšila?

V legislativní i nelegislativní oblasti jsme udělali poměrně hodně. Udělali jsme řadu praktických opatření, která snižují náklady na výstavbu sítí. Schválili jsme nový zákon 416, který zjednodušuje byrokratické procesy spojené s výstavbou infrastruktury.

Nováková a drahá data Podle prohlášení ministryně, které poskytla pro pořad 168 hodin, si Češi za vysoké ceny mohou částečně sami tím, že používají mobilní data málo a hledají volné a dostupné pokrytí sítí wifi. Konkrétně řekla: „Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější.“ Pro zajímavost: ministerstvo za datové služby podle registru smluv platí o polovinu méně, než jsou ceny pro drobné uživatele.

Tím se výrazně zkrátila doba výstavby. Zároveň jsme navrhli roční revizi na využívání kmitočtového spektra, které také očekáváme, že by se mělo projevit v ceně dat, protože jsme nájem za kmitočtové spektrum snížili.

Do kdy by tedy měl opravdu vstoupit do hry další operátor?

To je trochu složitější. My potřebujeme pro nového operátora uvolnit kmitočty. Kmitočty budeme uvolňovat v souvislosti s přechodem televize na DVTV 2 a uvolní se pásmo 700 MHz. To by mělo být v příštím roce. Letos, někdy v září nebo říjnu, by měly být vyhlášeny podmínky aukce a my bychom do ní rádi přivedli některé velké renomované zahraniční telekomunikační společnosti, které by mohly vytvořit konkurenci.

Kdy tedy reálně vstoupí další operátor na trh?

Pokud se bude všechno dařit tak, jak předpokládáme, tak by to mělo být v příštím roce, to znamená v roce 2020.