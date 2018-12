‚Důvodné podezření‘. Podle etické komise se profesor Martin Kovář mohl dopustit plagiátorství

Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na svém prvním jednání 17. prosince nevyloučila, že se bývalý prorektor Martin Kovář dopustil plagiátorství. Podle ní po prostudování materiálů k případu naopak existuje důvodné podezření, že tak učinil. Bude proto požadovat od Kováře vysvětlení. Opět se komise sejde 3. ledna. Uvedla to v úterý ve svém prohlášení na webu fakulty. Praha 11:21 18. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profesor a prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář | Foto: Draceane | Zdroj: Wikimedia | CC-BY-SA 4.0,©

„Etická komise FF UK konstatuje, že materiály předložené autory podnětu dne 4. 12. 2018 i všechny následně dodané a prezentované dokumenty zakládají důvodné podezření, že se prof. Martin Kovář opakovaně dopustil plagiátorství,“ píše se v prohlášení na webu fakulty.

Etická komise hodlá celý problém důkladně vyšetřit, a to i přes to, že Kovář 13. prosince rezignoval na funkci prorektora Univerzity Karlovy a k 31. prosinci 2018 se dohodl s děkanem Filozofické fakulty UK na ukončení pracovního poměru.

Knihy o Stuartovcích

Podnět k etické komisi podali tři doktorandi. Podle nich profesor, který vedl 15 let Ústav světových dějin na filozofické fakultě, opisoval ve dvou publikacích od britského historika Barryho Cowarda, neuvedl ho ovšem jako zdroj.

„Ze srovnání jasně vyplývá, že texty se do detailu shodují. Totéž platí o poznámkových aparátech. Je třeba zdůraznit, že Martin Kovář neuvedl, že ve svém textu cituje z vědecké publikace, jak měl za povinnost,“ napsali doktorandi Filozofické fakulty Marek Jandák, Tomáš Konečný a Ondřej Crhák v podnětu k etické komisi, který zveřejnili na blogu studentského časopisu Obscura. V něm podrobně znázornili, které části se jeví jako podezřelé.

Doktorandi obvinili prorektora Univerzity Karlovy z plagiátorství. Podnět bude řešit etická komise Číst článek

Kovář podle nich opisoval nejméně ve třech svých textech, a to v knihách Anglie posledních Stuartovců (1998), Stuartovská Anglie (2002) a v loňském článku Jakub I. Stuart. Pro jednu ze svých knih převzal Kovář podle doktorandů poznámkový aparát z Cowardovy knihy The Stuart Age: A history of England 1603-1714 v rozsahu více než 40 procent.

Rezignace prorektora

Samotná univerzita i etická komise fakulty obdržely podnět studentů 6. prosince, uvedl Deník N. „Pokud jde o obsah mého textu, píše-li několik málo relevantních historiků ve srovnatelném stránkovém rozsahu o nějakém dlouhodobě nekontroverzním historickém tématu, nelze očekávat, že budou psát něco dramaticky odlišného,“ uvedl Kovář předminulý týden.

O týden později děkan filozofické fakulty Michal Pullmann řekl, že Kovář ve své funkci končí. „Ano, mohu potvrdit, že rezignoval,“ reagoval Pullmann na dotaz Deníku N.

Mluvčí UK Václav Hájek uvedl, že Kovář rezignoval kvůli dlouhodobým osobním útokům, kterým čelí. „Ke všem obviněním z plagiátorství, z nichž některá (Kovář) shledal již při prvním čtení lživými, se vyjádří po jejich podrobném prostudování,“ uvedl mluvčí UK.

„Důležitým důvodem k ukončení jeho pracovního poměru na Filozofické fakultě UK je rovněž to, že nehodlá nadále pracovat v prostředí, v němž je dlouhodobě vystavován osobním útokům - zejména na sociálních sítích, což má devastační dopad na jeho rodinu,“ doplnil Hájek.