Soud zrušil nařízení o nošení roušek v budovách a venku v obcích. Ministerstvo podnikne právní kroky

Městský soud v Praze v pátek zrušil opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazovalo pohyb lidí bez roušky v budovách, ale i na ostatních veřejných místech v zastavěných částech obce. „Mimořádné opatření především zcela postrádá uvedení důvodů, pro které ministerstvo zpřísnilo dříve zavedená opatření a přistoupilo ke stanovení povinnosti nošení roušek i ve venkovních prostorech,“ stojí v tiskové zprávě. Nařízení se ruší k 21. listopadu. Aktualizováno Praha 10:44 13. 11. 2020 (Aktualizováno: 13:41 13. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nařízení nosit roušku uvnitř budov a v obcích platí od 21. října | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražský soud reagoval na námitky ohledně nedostatečného odůvodnění zavedeného opatření o nošení roušek uvnitř budov a v zastavěných částech obcí. Takto zpřísněná opatření začala platit 21. října.

ONLINE: Nových případů koronaviru v Česku ve čtvrtek opět ubylo, bylo jich 7874 Číst článek

Soudu odůvodnění nestačilo, protože stejné už ministerstvo použilo při vyhlašování dřívějších opatření. „Nepoukazuje na žádné podklady, na základě nichž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí,“ zdůvodnil předseda soudního senátu Aleš Sabola.

V tiskové zprávě zároveň stojí, že soud v žádném případě nezlehčuje hrozby spojené se šířením onemocnění covid-19. Rozsudek tak není o tom, zda je, či není opatření přiměřené nebo potřebné, poukazuje ale na nedostatečné odůvodnění.

Další kroky ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví zatím rozhodnutí soudu neobdrželo. Považuje ale za podstatné, že soud nezpochybnil jejich pravomoce ani to, že je opatření potřebné a přiměřené.

Blatný chce prodloužit nouzový stav o 30 dní, skončil by tak těsně před Vánocemi Číst článek

„Soud založil své rozhodnutí výlučně na závěru o nedostatečném odůvodnění přijatých opatření a výjimek z nich. Ministerstvo zdravotnictví učiní v mezičase potřebné právní kroky, aby povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest platila i nadále, neboť se jedná o významný nástroj boje s epidemií onemocnění covid-19,“ uvedl tiskový mluvčí Kryštof Berka pro Radiožurnál.

Dodal zároveň, že ministerstvo zváží, zda nepodá proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ústavní právník Jan Wintr pro server iROZHLAS.cz řekl, že stížnost by u správního soudu mohla mít šanci na úspěch, ale on se ztotožňuje se závěry nového rozsudku. „Přikláním se k argumentaci Městského soudu v Praze. Myslím si, že to ministerstvo zdravotnictví dělá dlouhodobě špatně,“ uvedl.

Mimořádné opatření se ruší k 21. listopadu. Soud v čele se Sabolou tak poskytl ministerstvu zdravotnictví čas, aby chyby napravilo. „Soud tedy poskytl ministerstvu dostatečný časový prostor, aby, shledá-li pro to dostatek důvodů, obdobné opatření opětovně přijalo a zohlednilo v něm všechny výtky zdejšího soudu,“ napsal.

Wintr si myslí, že nejenom napadené opatření ministerstva je špatně odůvodněné. „I další opatření ministerstva zdravotnictví mají nedostatečnou argumentaci. Naprostá většina opatření ale platí na základě krizových opatření vlády. O těch sice nikde není napsáno, že mají být odůvodněná, ale já si myslím, že by tak mělo být,“ řekl.

Městský soud se zabýval i námitkou, že vyhlášení tohoto opatření nebylo v kompetencích ministerstva zdravotnictví. Tuto stížnost ale odmítl. „Tato pravomoc ministerstva není dotčena ani vyhlášením nouzového stavu,“ odůvodnil soudce.

Městský soud v Praze dnes zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 19.10., kterým se zakazuje pohyb bez roušek uvnitř budov a venku v obcích. Opatření se ruší až od 21.11. Do té doby může ministerstvo přijmout nové opatření, bez vad. M.Puci pic.twitter.com/R5zwYM2h8y — Tisková mluvčí Městský soud v Praze (@MluvciV) November 13, 2020

Napadené vládní nařízení stanovilo, že lidé musí nosit roušky ve všech budovách mimo své bydliště, v prostředcích hromadné dopravy, na nástupištích nebo v autech. Roušky musí lidé nosit i na veřejných místech v zastavěném území obce, pokud mají mezi sebou vzdálenost menší než 2 metry.