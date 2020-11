ONLINE: Reprodukční číslo kleslo na hodnotu 0,8. Ministr Blatný v pátek představí systém rozvolňování

Reprodukční číslo, které vyjadřuje, kolik lidí průměrně infikuje jeden nakažený, ve čtvrtek kleslo na hodnotu 0,8. Bývalý ministr Roman Prymula dříve právě tuto hodnotu udával jako zlomový moment, kdy by se v Česku mohla rozvolňovat opatření. Výši čísla R potvrdil serveru iDnes.cz ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Sledujeme online Praha 15:19 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hodnota čísla R klesla ve čtvrtek na 0,8 | Foto: Andreas Gebert/File Photo | Zdroj: Reuters

Nejhorší hodnota reprodukčního čísla koronavirové nákazy byla v zemi zhruba v polovině října, kdy se vyšplhalo na 1,5. Bývalý ministr Prymula ve svém říjnovém televizním projevu řekl, že pokud číslo dosáhne čtvrteční hodnoty a podaří se ho udržet, tak se začnou jednotlivá opatření uvolňovat.

„Pokud se podaří nárůst případů snížit a stabilně se pohybovat na úrovni reprodukčního čísla 0,8, budou jednotlivá opatření postupně uvolňována v co nejkratších intervalech,“ přislíbil.

Současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl v pátek předložit nový systém PES, podle kterého by mělo k rozvolňování docházet. Podle jeho slov ze středy by ale v tomto systému bylo Česko stále zařazeno v nejhorším stupni.

Aktuálně nakažených je 147 994, většina má mírné příznaky nemoci. Bilance úmrtí s prokázaným koronavirem se ale opět rozšířila, od středečního večera se počet obětí zvýšil o dalších 53 na celkových 5570.

Ve středu přibylo v Česku 8925 potvrzených případů nemoci covid-19. To je zhruba stejně jako v úterý, ale o téměř 7000 méně než před týdnem, kdy byl zaznamenán rekordní denní přírůstek pozitivních testů od začátku epidemie.