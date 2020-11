Blatný chce prodloužit nouzový stav o 30 dní, skončil by tak těsně před Vánocemi

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navrhne v pondělí vládě, aby Sněmovnu požádala o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dní. Řekl to při čtvrtečních interpelacích ve sněmovně. Nouzový stav je kvůli pandemii koronaviru vyhlášen do 20. listopadu, prodloužil by se do 20. prosince. Musí to ale schválit poslanci. Praha 18:18 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) | Foto: Ondřej Deml

Důvod pro takto dlouhé prodloužení vyplývá podle ministra z opatření, která chce představit v pátek. „Jakmile zítra bude představena ta série opatření, ta tabulka či matice či jak to chcete nazvat, která poměrně pragmaticky a provázaně upravuje doporučení a nařízení napříč všemi oblastmi lidského života, tak si velice jednoduše a rychle všichni uvědomíme, že bez existence nouzového stavu vlastně se tato tabulka stává relativně bezcennou a všechna opatření se dostávají pouze do roviny doporučení,“ řekl Blatný.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl ve středu po zasedání Ústředního krizového štábu, že se uvidí, zda vláda požádá rovnou o měsíc, nebo jen o 14 dní. V Česku už platí řada opatření, která mají zamezit šíření nákazy. Jde například o povinné nošení roušek, zákaz nočního vycházení nebo uzavření restaurací, řady obchodů a škol.

Blatný ve čtvrtek poslancům řekl, že opatření i při nízkých stavech nebezpečí počítají s jistým omezením shromažďování. „A to bez nouzového stavu nařídit nelze,“ podotkl. Pokud by se vláda spoléhala pouze na dobrovolnost ze strany občanů, potom účinnost opatření významně klesne, varoval ministr. Upozornil i na to, že vzhledem k tomu, že od nakažení do těžkého průběhu nemoci uplynou podle dosavadních poznatků dva až tři týdny, by se mohlo nejprve zdát, že se vše zlepšuje. Ale za dva až tři týdny by nastal zásadní zlom k horšímu.

