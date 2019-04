Přehled tisku: zdražení leasingů na auta, bytové nástavby a ochrana před internetovými hrozbami

Ministerstvu obrany chybí experti na ochranu před hrozbami, které přináší rozvoj internetu. Dočtete se o tom ve čtvrtečních Lidových novinách. Deník E15 si všímá plánované novely zákona o úhradách, která by měla zkrátit čekání na proplácení mimořádné léčby. Jaká další témata se objevila v českém tisku, si můžete přečíst v přehledu, který připravil Radiožurnál. Praha 7:43 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr obrany Lubomír Metnar | Zdroj: Úřad vlády ČR

Mf Dnes

Problémy s bydlením by v největších českých městech mohly pomoct řešit bytové nástavby. Píše o tom Mf Dnes. Získat povolení na takovou stavbu je totiž snazší a rychlejší než u nových stavebních projektů. Výhodou nástaveb je to, že se spolu s nimi často rekonstruují celé objekty. Naopak nevýhodu představují střešní nástavby, které zatěžují nosnou konstrukci bytových domů.

Lidové noviny

Ministerstvu obrany chybí experti na ochranu před hrozbami, které přináší rozvoj internetu. Ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO kvůli tomu v únoru předložil novelu zákona, která měla upravovat nové pravomoci armádní tajné služby.Díky nim by měli být schopni detekovat, odkud kybernetický útok pochází, a případně ho odvrátit. Lidové noviny ale zjistily, že novela naráží u ostatních ministerstev a úřadů na zásadní odpor. Nelíbí se jim údajně nedostatečná ochrana před zneužitím Vojenského zpravodajství.

E15

Čekání na proplácení mimořádné léčby by se mohlo zkrátit díky novele zákona o úhradách. Dočtete se o tom v deníku E15. Výjimečné proplacení léčby pojišťovnou nyní umožňuje ze zákona paragraf 16. Do žádostí přes paragraf 16 by ideálně měly spadat jen žádosti o léky, které jsou příliš drahé a nemohou tak získat standardní úhradu od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podle ministerstva zdravotnictví má předloha farmaceutické firmy motivovat k tomu, aby širší spektrum léčiv žádalo o běžnou úhradu a výrobci neobcházeli tento model rovnou skrz žádosti o paragraf 16.

Hospodářské noviny

Leasingy na auta prudce zdražují, upozorňují Hospodářské noviny. Zhruba před pěti lety začaly firmy vedle korporací nabízet operativní leasing i jednotlivcům. Podle deníku si ale společnosti špatně spočítaly byznys s krátkodobým pronájmem vozů a jejich podnikání je ztrátové. Podle Hospodářských novin se model, kdy leasingové firmy pronajímaly za několik tisíc korun měsíčně auto, které za jeden až dva roky zákazníkovi vyměnily za nové, ukázal jako nefunkční. Většina lidí a firem, kterým letos končí dvouleté a delší smlouvy, kvůli tomu nezíská tak výhodné podmínky jako posledně.

Deník

Od prosince letošního roku nebude možné si ve 148 železničních stanicích koupit jízdenku u výpravčího. Informuje o tom regionální Deník. Správa železniční dopravní cesty se rozhodla smlouvu s Českými drahami o prodeji jízdenek hlavně v menších stanicích vypovědět. Mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová pro regionální Deník uvedla, že prodej je pro SŽDC nevýhodný. SŽDC vypověděla smlouvu už loni, nakonec se ale obě strany dohodly na nové. Tu podepisovalo ještě bývalé vedení SŽDC. Nové už další kontrakt na prodej jízdenek nechce.

Ekonom

Spoření v bankách prodělává - všímá si toho týdeník Ekonom. Úroky u spořicích účtů v posledních měsících sice mírně vzrostly, stále jde ale maximálně o jedno až dvě procenta. Banky totiž nemají o peníze klientů zájem, protože mají na poskytování úvěrů dostatek levnějších peněz, než by byly lépe úročené vklady klientů. Týdeník Ekonom dodává, že banky se příliš velkému "návalu" střadatelů na spořicích účtech brání i tím, že nejvýhodnější podmínky nabízí jen do určité výše úspor. „Lepší“ sazbou se tak úročí maximálně několik set tisíc korun.

Právo

Na českém trhu chybí pět tisíc vyučených řezníků. Tématu se věnuje deník Právo. Poptávka je po nich velká i přes narůstající robotizaci. Podle ředitele Českého svazu zpracovatelů masa Jana Katiny jsou některé firmy schopné ihned přijmout i 50 nových řezníků. V Česku je 24 škol, kde je možné se vyučit řezníkem-uzenářem, aktuálně je v učení ale jen zhruba stovka učedníků. Podle deníku Právo dnes totiž mnoho mladých lidí dává přednost snadnější práci a kariéře. Jan Katina je ale optimista, protože podle něj zároveň dorůstá generace, která očekává kvalitní potraviny.