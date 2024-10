Senát dál povede Vystrčil. Místopředsedy se stali Drahoš, Oberfalzer, Seitlová a Václavec

Předsedou Senátu byl počtvrté zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Stejně jako při předchozí volbě byl jediným kandidátem. V tajném hlasování získal 62 ze 79 odevzdaných hlasů. Bylo jich o 11 hlasů méně než při minulé volbě před dvěma lety. Místopředsedy Senátu byli znovu zvoleni Jiří Drahoš (STAN), Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a Jiří Oberfalzer (ODS). Senát se poprvé sešel v novém složení, které obměnily zářijové volby ve třetině senátních obvodů. Praha 12:14 30. 10. 2024 (Aktualizováno: 12:53 30. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil, předseda Senátu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Předseda Senátu je pouze první mezi rovnými,“ uvedl ve své nominační řeči Vystrčil. Podle něj by Senát měl zůstat věrný svobodě a demokracii a stát se postupně symbolem ochrany, jistoty, stability a bezpečí, což bude záležet na každém z jeho členů.

Senát by podle svého staronového předsedy neměl být jen poradcem nebo strážcem svobod a demokratického systému, ale měl by být také jakýmsi svorníkem parlamentního systému.

„Měli bychom být schopni komunikovat s vládou, s Poslaneckou sněmovnou a s prezidentem,“ uvedl Vystrčil.

Poprvé byl Vystrčil do čela Senátu zvolen v únoru 2020. Nastoupil na místo po Jaroslavu Kuberovi (ODS), který o měsíc dříve náhle zemřel. Podruhé byl zvolen v listopadu 2020, nedlouho poté, co naplnil Kuberovu misi na Tchaj-wan navzdory tlaku pevninské Číny či tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který Vystrčila přestal zvát na Hrad.

Potřetí se Vystrčil stal předsedou Senátu počátkem listopadu 2022, kdy obdržel podobně jako o dva roky dříve v tajné volbě 73 z 80 odevzdaných hlasů.

Miloš Vystrčil povede Senát další dva roky. Na ustavující schůzi ho podpořilo 62 ze 79 hlasujících senátorů. Vystrčil neměl protikandidáta, kolegům poděkoval za podporu. @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/bJlPpmNDw9 — Vojtěch Tomášek (@vojtech_tomasek) October 30, 2024

Nováčkem mezi místopředsedy horní parlamentní komory se stal v souladu s dohodami senátorských frakcí Ladislav Václavec z klubu opozičního hnutí ANO 2011, které díky vítězství a početnímu posílení v letošních senátních volbách získalo místo ve vedení Senátu vůbec poprvé.

Václavec, který obsadil místopředsednické křeslo po Tomáši Czerninovi (TOP 09), svou kandidaturu zdůvodnil jako jediný z nominovaných.

„Není to proto, že bych byl nejkrásnější ani nejchytřejší. Je to proto, že jsem tam nejstarší, co se týče funkčnosti v klubu ANO,“ uvedl lékař a senátor za Bruntálsko Václavec. Je rovněž ředitelem Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov a místopředsedou klubu ANO 2011.

V tajných volbách Václavec obdržel nejméně hlasů z nominovaných, a to 46 ze 79 odevzdaných. Největší podporu měl naopak Oberfalzer, pro kterého hlasovalo 72 senátorů. Seitlovou volilo 62 senátorů, tedy stejný počet, který hlasoval i pro znovuzvolení Miloše Vystrčila předsedou Senátu. Drahoš obdržel o jeden hlas méně.

Po letošních senátních volbách, které vyhrálo opoziční hnutí ANO, klub koaličních stran ODS a TOP 09 o šest mandátů přišel, a má 30 členů, tedy stejně jako dohromady kluby vládních Starostů a lidovců. ANO má v klubu 14 členů, klub SEN 21 a Piráti je pětičlenný a mimo frakce zůstaly senátorky Daniela Kovářová (nezávislá) a Jana Zwyrtek Hamplová (za hnutí Nezávislí).

Slib zvolených senátorů

Letos zvolení senátoři složili ústavou předepsaný slib až na chybějícího Přemysla Rabase (za SEN 21), který tak učiní na první schůzi horní parlamentní komory, na níž bude přítomen. Platnost i jeho zvolení nicméně potvrdil senátní mandátový a imunitní výbor a Senát je tak zhruba po dvou týdnech kompletní.

„Senát je instituce spíše rozvážná, v dobrém slova smyslu spíše pomalá, a v tom je její velká výhoda a velká užitečnost pro náš ústavní systém,“ řekl senátorům premiér Petr Fiala (ODS), který se zahájení jejich ustavující schůze v 15. funkčním období zúčastnil.

Svou přítomnost na schůzi označil Fiala za výrazem respektu k Senátu, který se osvědčil. Podle premiéra v Senátu mají promlouvat zkušenosti i životní moudrost.

Úkolem Senátu je podle Fialy mimo jiné usměrňovat cestu, po níž se Česko bude ubírat. „Máte chránit ty nejdůležitější hodnoty, jako je svoboda, jako je demokracie. Hodnoty, které rozhodně nejsou samozřejmé, naopak je o ně potřeba svádět neustálý boj. A my všude kolem nás vidíme, že ten souboj o demokracii, o západní typ demokracie není vždycky snadný a bohužel není ani vždycky férový. A vidíme, že ztratit svobodu je bohužel snazší, než si většina z nás připouští,“ dodal premiér.

Složení slibu je podmínkou k tomu, aby se nově zvolení senátoři mohli ujmout svých mandátů se všemi právy a povinnostmi včetně práva hlasovat, což nyní může 80 z 81 členů horní parlamentní komory. Z její úvodní schůze se kromě Rabase omluvila ještě stávající senátorka Miluše Horská z klubu KDU-ČSL.

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ odcitoval jako první text slibu čtyřicetiletý senátor Zbyněk Sýkora (ODS), který je nyní nejmladším členem horní komory.

Slib skládali senátoři do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Zasedání tradičně zahájila státní hymna.

Senátorky a senátoři měli na oděvech připnuty vlčí máky jako připomínku válečných veteránů a symbol jejich podpory, které si mohli opatřit v předsálí jednacího sálu. Senát se podle Vystrčila letos opětovně připojil ke sbírce na pomoc veteránům.