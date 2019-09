Bude na Babišovi, zda přijme abolici, řekl prezident. Odmítl, že by vytvářel nátlak na šéfa žalobců

Podle prezidenta Miloše Zemana bude na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda se rozhodne přijmout abolici. Prezident to v neděli řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz. Zeman tento týden uvedl, že ji premiérovi udělí v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil Babišovo stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. Praha 12:24 22. 9. 2019 (Aktualizováno: 13:05 22. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zeman v neděli řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že Městské státní zastupitelství v Praze už pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných v případu Čapího hnízda.

Čapí hnízdo nebyl trestný čin, věří Dostálová. Podle Bartoše by měly být veřejné registry vlastníků Číst článek

„Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního ping-pongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil,“ zdůvodnil své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno.

„Jestliže by, nedej bůh, došlo k tomu soudnímu ping-pongu, tak pak má pan premiér dvě možnosti: buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat, nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm,“ řekl prezident.

Doplnil také, že by se zastavení stíhání vztahovalo nejen na Babiše, ale i na ostatní obviněné. „Bylo by nesmyslné dát abolici Andreji Babišovi a nedat ji rodinný příslušníkům. Trestní stíhání už bylo zastaveno i u příslušníků té rodiny a není tedy absolutně žádný důvod, aby bylo znovu obnovováno,“ řekl Zeman.

Zeman odmítl, že by se zpronevěřil svým slovům před zvolením o tom, že Babišovi abolici neudělí. „Strašný rozdíl je v tom, že abolice, kterou uděluje prezident, aniž by předtím vyslechl názor státních zástupců, ho zesměšní. Já sám jsem řekl, že bych to považoval za svévolné jednání. Na druhé straně, je-li k dispozici velmi obšírná zpráva pana státního zástupce (Jaroslava) Šarocha schválená jeho nadřízeným panem státním zástupcem (Martinem) Erazímem, pak je z čeho vycházet. To je naprosto odlišná situace,“ řekl.

Schwarzenberg o kauze Čapí hnízdo: Zeman abolicí vzkazuje veřejnosti, že Česku vládne on Číst článek

Svůj výrok prezident nepovažuje za tlak na rozhodování nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který má tři měsíce na přezkoumání rozhodnutí městského státního zastupitelství. Podle něj by byl tlak na státní zastupitelství jen to, kdyby o abolici mluvil bez existujícího pravomocného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Babiše i ostatních obviněných.

Rozšíření EET

Zeman v rozhovoru také uvedl, že podepíše zákon o rozšíření elektronické evidence tržeb (EET), jakmile ho dostane na stůl. EET na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly, schválila minulý týden Sněmovna, když přehlasovala senátní veto.

„Já jsem to ještě na stůl nedostal, ale jsem pilný člověk, takže jakmile to dostanu na stůl, tak to podepíšu,“ řekl v neděli Zeman. Rozšíření EET i změny v DPH, které byly společně s tím schváleny, mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce.

Výročí pádu komunismu

Prezident také uvedl, že se letos nezúčastní veřejných připomínkových akcí k 30. výročí sametové revoluce, která vedla ke konci totalitního režimu v Československu. Události listopadu 1989 si opět připomene sám doma. Podle něj budou veřejně oslavovat především ti, kdo se protirežimních protestů před 30 lety neúčastnili.

Projekt Rozděleni svobodou podrobně. Stáhněte si shrnutí unikátního výzkumu Českého rozhlasu Číst článek

„Byly to krásné dny, rád na ně vzpomínám, a možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě zase objeví ta dle mého názoru fašistická úderka Kaputin, která bude házet květiny do odpadkových košů,“ řekl Zeman k výročí listopadu 1989.

Loni vyhodil aktivista Otakar van Gemund ze skupiny Kaputin do koše květiny, které Národní třídě položili premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf SPD Tomio Okamura, i květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Zdůvodnil to tím, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie v zemi a lidé jako Babiš či Okamura se podle demokratických pravidel podle něj nechovají.

„Právě protože je to 30. výročí, tak ho budou oslavovat především ti, kteří na té Letné (kde se konaly masové demonstrace) vůbec nebyli. Já se tomu samozřejmě nedivím, takový je život. Takže zavzpomínám si doma, zapálím svíčku,“ řekl Zeman.