Ovčáček: Šéf žalobců Zeman potřebuje prezidentovu pomoc, aby odolal politickým tlakům

Pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přehodnotil rozhodnutí Jaroslava Šarocha, prezident Miloš Zeman premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a dalším obviněným v případu Čapí hnízdo udělí abolici. Řekl to ve čtvrtek na televizi Barrandov. „To je reakce na politické tlaky, protože prezident republiky se domnívá, že případná změna by byla bytostně politická,“ odůvodnil prezidentovo vyjádření jeho mluvčí Jiří Ovčáček na Radiožurnálu. Praha 14:38 20. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Ovčáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Ovčáčku, abychom si upřesnili prezidentova slova, týkala by se případná abolice jen Andreje Babiše (ANO) nebo všech obviněných v kauze Čapí hnízdo?

Odpověď je velmi jednoduchá. Státní zástupci, a to rozhodnutí je pravomocné, zastavili trestní stíhání u všech aktérů případu Čapí hnízdo. Všichni aktéři tohoto případu byli očištěni. To znamená, pokud se bavíme o této záležitosti, tak v celém komplexu. Je nutné si uvědomit, že v tuto chvíli by prezident republiky žádnou abolici udělit nemohl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem

A pokud by došlo k obnovení trestního stíhání?

Lze to důvodně předpokládat.

Z jakého důvodu tedy prezident změnil názor na abolici?

Ten důvod je velmi jednoduchý. Jak dozorující státní zástupce, tak nadřízený státní zástupce zrušili trestní stíhání všech osob, kteří figurovali v případu Čapí hnízdo a toto rozhodnutí je pravomocné. V tuto chvíli jde tedy konstatovat jediné, premiér Andrej Babiš a jeho blízcí byli zcela očištěni.

V současné době jsme ovšem svědky už několikadenního nepřípustného intenzivního tlaku především opozičních stran na nejvyššího státního zástupce, aby toto rozhodnutí změnil. Prezident republiky proto při vědomí politického tlaku, který je objektivně zřejmý a nezpochybnitelný ze strany opozičních stran i třeba Milionu chvilek pro demokracii, přišel s tímto oznámením. To je reakce na tyto politické tlaky, protože prezident republiky se domnívá, že případná změna byla bytostně politická.

Proč by byla změna bytostně politická, když přezkoumání nejvyššího státního zástupce patří ke standardním procesům v justici a je zcela podle práva?

Právě při vědomí toho, že tady dochází k mimořádnému nátlaku na nejvyššího státního zástupce. Tím nechci nijak snižovat jeho nezávislost…

Prezident by zastavil trestní stíhání Babiše, pokud šéf žalobců zruší Šarochovo rozhodnutí Číst článek

Tlaky na státního zástupce

Nejvyšší státní zástupce tedy nedokáže odolat tlaku a potřebuje pomoc prezidenta?

Uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet, ale všimněme si, že v posledních dnech dochází až k hysterickým záchvatům opozičních politiků a některých komentátorů. To není věc, která by se týkala jenom politiky, týká se o části médií, kteří vyjadřují jednoznačně své přání a vytváří tady veřejný tlak na nejvyššího státního zástupce.

A nejvyšší státní zástupce potřebuje pomoct, aby těm tlakům odolal?

No samozřejmě, protože prezident republiky je také garantem ústavnosti a zákonnosti v této zemi.

Nejvyšší státní zastupitelství se už vyjádřilo, že prezidentova slova nebudou mít vliv na rozhodování pana Zemana. Nezvažoval pan prezident, že i to jeho prohlášení může být tlakem na nejvyššího státního zástupce?

Pan prezident především reagoval, a bylo by jistě skvělé a pro uklidnění situace také velmi příznivé, kdyby se pan nejvyšší státní zástupce také vyjádřil k tlakům, které na něj vytváří opoziční strany a také část médií, popřípadě aktivistů.

Je nutné si uvědomit, že prezident republiky už ve středu 18. září, tedy před natáčením rozhovoru pro televizi Barrandov zcela otevřeně a veřejně při jmenování nových soudců varoval před tlaky, které jsou zde vytvářeny, protože tyto tlaky by znamenaly, že bude destruován právní stát v České republice. My jsme v současné době v situaci, kdy to nadále v médiích vypadá, jako kdyby probíhalo nějaké trestní stíhání. To skončilo, všichni byli očištěni. A jsme v paradoxní situaci, kdy opozice místo aby to trestní rozhodnut akceptovala a přijala s pokorou, vytváří tlak na nejvyššího státního zástupce. V takové situaci je prezident republiky povinen reagovat.

Opozice a média vytváří nepřípustný tlak, vysvětluje Ovčáček, proč prezident uvažuje o abolici pro Babiše Číst článek

Pan prezident tedy vytvořil jakýsi protitlak?

Pan prezident zareagoval právě na toto nepřípustné zasahování do atributů právního státu.

Mimochodem, když jste zmínili ve vysílání vyjádření pana prezidenta pro Českou televizi v rozhovoru se Světlanou Witowskou, tak přesně to pan prezident také dodržel. Je přece něco zcela jiného, když prezident republiky hovoří v situaci, kdy bylo trestní stíhání zastaveno, než kdyby abolici zmíněným udělil v měsíci červenci nebo červenu. Tím by vůbec nedošlo ke konečnému vysvětlení v té záležitosti.

Radil se pan prezident o tomto kroku s právníky nebo ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO)?

Proč by se o tomto kroku měl radit? Pan prezident vychází z Ústavy České republiky a plně ji dodržuje.

A je si jistý, že bez znalosti spisu by rozhodl tou abolicí správně?

To je absolutně nesmyslný argument. V situaci, kdy dozorující státní zástupce i jeho nadřízený zastavili trestní stíhání, tak tady máme jasné meritorní (týkající se podstaty věci – pozn. red.) rozhodnutí. Jaké studování spisu? Případ skončil, aktéři případu byli plně v této kauze očištěni. A jsme v situaci, kdy tady opozice vytváří politický tlak.

Mimo to je třeba si uvědomit, že Ústava České republiky umožňuje prezidentu abolici udělit.