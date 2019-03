Pokud se ČSSD nebude prezentovat jako strana přátel Zemana, jeho podpora zapadne, hodnotí politolog

V Hradci Králové druhým dnem pokračuje sjezd ČSSD. Jednou z největších událostí prvního dne byl projev prezidenta a bývalého předsedy ČSSD Miloše Zemana, který vyjádřil podporu sociální demokracii ve volbách do Evropského parlamentu. Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Radiožurnálu řekl, že pokud se ČSSD nebude prezentovat jako strana přátel Miloše Zemana, tak jeho podpora časem zapadne. Hradec Králové 11:01 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman nebyl ke straně na sjezdu ČSSD překvapivě tolik kritický, pochválil například některé starosty z řad sociálních demokratů. Na snímku s Janem Hamáčkem a Romanem Onderkou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přispěl sjezd v Hradci Králové ke sjednocení sociální demokracie?

Ono to sjednocení strany nějakým způsobem probíhá už dlouhodoběji. Nezdá se, že by na tomto sjezdu bylo nějaké silné opoziční křídlo, jak tomu bylo v minulosti. Takže by se asi zatím dalo říct, že současné vedení si upevňuje pozice. Samozřejmě ještě uvidíme, jak dopadnou některé volby do orgánů ČSSD. Čili ta strana patrně má šanci přeci jenom působit jednotně i na voliče. Otázkou samozřejmě je, jestli to, s čím bude chtít voliče oslovit, skutečně bude na ně i nadále zabírat nebo jestli se jí podaří znovu dosáhnout počtu příznivců, jaké mívala ještě před pár lety.

Je hlavním zázemím ČSSD krajská politika?

To těžko, protože ČSSD byla úspěšná v krajské politice, ale ten ústup ČSSD ze slávy se projevil i v této oblasti, takže bych to neřekl. Těžko můžou v ČSSD vsázet na to, že úspěšná regionální politika jim pomůže v celostátní politice. Tam je nutné mít celostátní témata, vyjadřovat se k nim a politika komunální nebo krajská je jiná úroveň, která vyžaduje jiný přístup, možná i jiný typ politika, než politika celostátní.

Když jsou v čele ČSSD dva rozdílní lídři, může to oslovit širší spektrum voličů?

Nemyslím si, že jsou kdovíjak rozdílní. Samozřejmě ale, že nějaký rozdíl tam je. Jde i o nějaké usmíření různých křídel ve straně, ale nezdá se mi, že by mezi nimi byl zas až tak obrovský, aby se dalo říct, že si rozdělí práci a jeden bude nabírat nějakou konkrétní sociální skupinu a místopředseda zase nějakou jinou.

V pátek dopoledne na sjezdu v Hradci Králové sociální demokracii podpořil prezident Miloš Zeman. Co pro ČSSD znamená jeho podpora a jeho vystoupení?

Některé komentáře i na sociálních sítích hovoří o tom, že to byl polibek smrti. Zvlášť to vyjádření Miloše Zemana, že bude volit ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu, protože příznivci Miloše Zemana - to jsou ti lidé, o nichž někteří politici ČSSD říkají, že to je ten náš tradiční volič, člověk, který je zaměstnanec nebo se živý prací někde v továrně a tak dál, a řada lidí v ČSSD kritizovala údajné přílišné zaměření se na městského liberálního voliče.

Otázkou je, kolik současného elektorátu ČSSD se v nějakém poměru skládá jak z těch městských voličů, tak z těch voličů spíše venkovských. Je tam samozřejmě velký podíl starších lidí, důchodců. Takže na jednu stranu ta podpora od Miloše Zemana by mohla přinést nějaké body, na stranu druhou by mohla ještě ty zbývající liberální voliče odradit a navíc je také otázkou, jak ta strana se bude prezentovat ve volební kampani.

Pokud se nebude prezentovat jako strana přátel Miloše Zemana, že podporuje jeho politiku a tak dále, což v žádném případě nepředpokládám, že by ČSSD udělala, tak potom i ta podpora na tom sjezdu si myslím, že zapadne.