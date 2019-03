Neočekávám, že vystoupení prezidenta Zemana na sněmu ČSSD se ponese v osobní rovině, myslí si Hamáček

V Hradci Králové začal dvoudenní volební sjezd sociální demokracie. Zhruba šest set delegátů na něm zvolí kompletní nové vedení strany. O místopředsednické funkce mají zájem mimo jiné tři členové vlády: Jana Maláčová, Tomáš Petříček a Antonín Staněk. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl v rozhovoru Radiožurnálu, že neočekává, že se proti ministru zahraničí ve svém projevu postaví prezident Miloš Zeman. Hradec Králové 9:59 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Opět se ucházíte o post předsedy. Zatím nemáte protikandidáta. Čekáte jednoduchou volbu?

Žádná volba není jednoduchá a jdu do ní s pokorou. Před rokem jsem dostal mandát od minulého sjezdu, abych se pokusil sociální demokracii stabilizovat a zahájil proces postupného restartu. To věřím, že se mi podařilo. Jsem připraven sjezdu složit účty a současně představit nejvyššímu orgánu sociální demokracie, jak dál.

Do vedení strany chtějí kromě vás ještě tři další členové současné vlády: ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, šéf diplomacie Tomáš Petříček a ministr kultury Antonín Staněk. Mají všichni tři vaši podporu ve volbě?

Říkal jsem, že nepůjdu na sjezd s nějakým seznamem kandidátů, které podporuji, které nepodporuji. Jsme demokratická strana, takže to nechám na delegátech sjezdu. Současně jsem říkal, že členové vlády jsou určitě viditelnými členy sociální demokracie. Na druhou stranu, byl bych rád, aby vedení, které vzejde ze sjezdu, nebylo složeno jenom ze členů vlády. Chtěl bych tam také úspěšné regionální a komunální politiky.

Koho konkrétně?

Pokud se podíváte na kandidáty, tak Tomáš Hampl je bývalý velmi úspěšný primátor Karviné, Michal Šmarda je velmi úspěšný starosta Nového Města na Moravě. To jsou velmi zkušení komunální politici.

Volba Petříčka

Na sjezdu má v pátek vystoupit prezident Miloš Zeman. Neobáváte se, že svým projevem bude chtít delegáty přesvědčit, aby nevolili ministra zahraničí Petříčka, kterého prezident i s komunisty dlouhodobě kritizuje?

Neočekávám, že vystoupení pana prezidenta se ponese v nějaké personální rovině nebo osobní rovině.

Ale vyloučit se to nedá.

Neznám projev pana prezidenta a rozhodně je pan prezident známý tím, že své projevy s nikým nekonzultuje, takže uvidíme, s čím přijde. Nicméně očekávám, že z jeho strany to bude zhodnocení aktuální politické situace.

Myslím tím, jestli se například ve svém projevu budete chtít nějakým způsobem za ministra zahraničí postavit?

Řekl jsem, že Tomáš Petříček je dobrým ministrem zahraničních věcí, že dělá sociálně demokratickou politiku, to znamená politiku proevropskou, prozápadní, proalianční a já za ním stojím.

Nový program

Co říkáte na vyjádření ministra Petříčka, že v případě, když na sjezdu neuspěje, zvážil by demisi? I když ta slova později mírnil.

On je takto tvrdě neřekl ani poprvé, to spíš byla jenom nějaká interpretace. Hovořil o tom, že by si chtěl ověřit, zda má i nadále v takovémto případě důvěru vedení strany. Takže jak jsem řekl v předchozí odpovědi, mojí důvěru Tomáš Petříček má bez ohledu na to, jak dopadne dnešní sjezd.

Preference ČSSD se v posledních měsících pohybují mezi sedmi a devíti procenty. Budete na sjezdu mluvit také o tom, jak získat nové voliče nebo přesvědčit k návratu ty staré?

Určitě. To je součástí obou mých projevů. Budeme se snažit, abychom přesvědčili aspoň část těch voličů, kteří od nás odešli, že má smysl se k sociální demokracii vrátit. Respektive, že za jejich zájmy se nikdo jiný, než sociální demokracie nepopere. To je vidět v poslední době zejména na názorovém posunu hnutí ANO, které evidentně opět koketuje spíše s pravicovou politikou.