Prezident Zeman odvolal ministra zahraničí Petříčka. Řízením resortu dočasně pověřil Hamáčka

Prezident Miloš Zeman odvolal z postu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka z ČSSD. Na návrh předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) pověřil dočasně řízením ministerstva vicepremiéra a předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka. Ten zároveň zastává i funkci ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu. Informoval o tom na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Praha 14:13 12. 4. 2021 (Aktualizováno: 14:26 12. 4. 2021)

Nabídku na post ministra zahraničí obdržel současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), zatím se rozhoduje. Do té doby českou diplomacii dočasně povede Hamáček.

Pokud Zaorálek nabídku přijme, nahradí jej v čele ministerstva kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke.

Hamáček odvolal Petříčka poté, co nad ním o víkendu vyhrál hlasování o post šéfa sociální demokracie. Ministr vnitra navrhl jeho odvolání proto, aby strana vypadala srozumitelněji.

„To, co nabídl pan Petříček (na pátečním sjezdu sociálních demokratů - pozn. red.), podporu nezískalo. Pokud má sociální demokracie uspět na podzim ve volbách, musí být srozumitelná a nemluvit více hlasy," uvedl v pondělí po poledni.

Podle Petříčka jde ale o „politické rozhodnutí“, ke své práci v pozici ministra nezaznamenal žádnou kritiku. „Vnímám to, že je to politické rozhodnutí, a respektuji, že nové vedení ČSSD ho chce učinit. S tím, že vše ohledně odvolání by mělo proběhnout během pondělka,“ sdělil novinářům.

Ministrem zahraničí se Petříček stal v polovině října 2018, téměř čtyři měsíce po jmenování vlády. Předtím vedl resort právě Hamáček, protože Zeman odmítl jmenovat šéfem diplomacie původního kandidáta ČSSD, tehdejšího europoslance Miroslava Pocheho.

