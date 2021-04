Petříček: Odcházím se vztyčenou hlavou. Hradu vadil můj postoj k Dukovanům nebo k očkování

Na víkendovém sjezdu kandidoval na předsedu strany, v pondělí ho šéf ČSSD Jan Hamáček odvolal z pozice ministra zahraničních věcí. „Odcházím se vztyčenou hlavou,“ řekl na pondělní tiskové konferenci. Nahradit by ho měl stávající ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), jeho resort by pak měl zaujmout starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD). Praha 11:34 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Tomáš Petříček | Zdroj: Úřad vlády ČR

„O mém odvolání se v minulosti opakovaně spekulovalo. Byla to taková paní Kolombová - všichni o ní mluvili, ale nikdo ji nikdy neviděl. Teď už ale spekulace můžu potvrdit,“ začal brífink končící ministr Petříček (ČSSD).

Ke své práci v pozici ministra podle svých slov nezaznamenal kritiku. „Vnímám to, že je to politické rozhodnutí a respektuji, že nové vedení ČSSD ho chce učinit. S tím, že vše ohledně odvolání by mělo proběhnout během pondělka,“ sdělil novinářům.

„Není tajemstvím, že jsem dlouhodobě Hradu a prezidentovi trnem v oku. V poslední době zejména z konkrétních důvodů jako jsou Dukovany, kdy říkám, že bezpečnost je na prvním místě, nebo otázka očkování, kdy opět říkám, že bezpečnost a zdraví našich občanů je zásadní,“ uvedl Petříček.

Zároveň uvedl, že z pozice šéfa české diplomacie „odchází se vztyčenou hlavou”. „Za své kroky v posledních třech letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou a prozápadní orientaci České republiky. Povedly se nám velké kroky,“ prohlásil s tím, že některé věci, jako je například covid pas, se mu nepodařilo dotáhnout do konce.

Po konci ve funkci se chce věnovat hlavně rodině, už prý ale dostává pracovní nabídky. „Do konce dubna je budu zvažovat,“ řekl.

Petříčkovu pozici by měl převzít stávající ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Jeho místo by měl zaujmout poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.

Ministrem zahraničí se stal Petříček v polovině října 2018, téměř čtyři měsíce po jmenování vlády, předtím vedl resort šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Prezident Miloš Zeman totiž odmítl jmenovat šéfem diplomacie původního kandidáta ČSSD, europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) s odkazem na to, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a českou proizraelskou politiku. Také Petříček v čele resortu několikrát čelil Zemanově kritice.

Petříček neuspěl v páteční volbě předsedy ČSSD, v níž kandidoval proti Janu Hamáčkovi a poslankyni Kateřině Valachové.