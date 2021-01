‚Vakcín je málo.‘ Některé nemocnice pozastavují očkování první dávkou, nařídilo jim to ministerstvo

Některé české nemocnice musely zastavit očkování první dávkou vakcíny proti nemoci covid-19. Kvůli malým dodávkám jim to nařídilo ministerstvo zdravotnictví. Radiožurnálu to potvrdila středočeská hejtmanka Petra Pecková z hnutí STAN. Jak dlouho bude očkování prvním dávkou vakcíny zastavené, zatím není jasné. Praha 11:09 27. 1. 2021 (Aktualizováno: 14:31 27. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice kvůli malým dodávkám vakcíny musí pozastavit očkování první dávkou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na videokonferenci s hejtmany, ministerstvem zdravotnictví a panem premiérem padl jasný pokyn. Vakcín je v současné době málo a na řadu přichází ti, kteří potřebují přeočkování, a pro ně vakcíny musíme mít. Očkování bude zpomaleno, někde až pozastaveno,“ řekla Radiožurnálu Pecková. Kraje si tak nyní musí propočítat, jak naložit s dostupnými dávkami.

Kvůli chybě v rezervačním systému také nemocnice zruší termín tisícům seniorů, kteří měli vakcínu dostat na začátku února. „V tomto týdnu jsme uvolnili očkování pro seniory přes 80 let, kteří se zaregistrovali do systému. Pilotně jsme dali asi 15 termínů denně. Po doporučení ministerstva zdravotnictví teď řešíme, že musíme již objednané pacienty zrušit,“ uvedl ředitel nemocnice ve Slaném Štěpán Votoček.

Doporučení ministerstva zdravotnictví přerušit očkování potvrdila následně i mluvčí resortu Barbora Peterová. „Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů,“ uvedla mluvčí. Vyhodnocení situace v daném kraji podle ní náleží primárně krajskému koordinátorovi očkování.

Ještě minulý týden přitom ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odsoudil praxi některých nemocnic, které si část zásilek vakcíny schovávaly, aby měly dostatek látky pro druhou dávku. „Není podle našeho doporučení, že by si očkovací centra měla schovávat tuto dávku,“ řekl ministr na dotaz serveru iROZHLAS.cz na páteční tiskové konferenci. Krajským koordinátorům ale zároveň doporučil, aby zajistili „průběžné a kontinuální očkování“.

Dodávka vakcín od firmy Pfizer se má v zemích Evropské unie v příštích týdnech oproti původním plánům snížit asi o pětinu. „Očkování běží, nicméně máme problémy s dodávkami. Ty jsou kráceny na 60 až 80 procent, platit by to mělo ještě dva týdny. Poté by se měly vrátit na původní úroveň,“ řekl po středečním jednání Ústředního krizového štábu jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Ministr vnitra naopak potvrdil, že do Česka přichází první vakcíny od firmy Moderna.