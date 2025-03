Dotaci 300 milionů pro MotoGP má podle vnitra nejdřív schválit Evropská komise. Jinak hrozí vratka

Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem (STAN) požaduje, aby vládní dotaci ve výši 300 milionů pro závody motocyklů MotoGP nejdříve schválila Evropská komise. Může se totiž jednat o finanční podporu, která křiví trh, a je tak ze strany státu zakázaná. Pokud by Brusel výjimku neudělil, Česko by muselo poskytnuté peníze vymáhat zpět. Premiér Petr Fiala (ODS), který akci chystanou v Brně zaštítil, se k možnému riziku nevyjádřil. Původní zpráva Praha 5:00 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda by mohla dát na konání závodů MotoGP dotaci 300 milionů korun | Zdroj: Profimedia

„Ministerstvo vnitra v rámci meziresortního připomínkového řízení uplatnilo jednu zásadní připomínku. Ta spočívá v požadavku doplnit materiál o výsledek posouzení této veřejné podpory Evropskou komisí,“ uvedl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Veřejná podpora, která zvýhodňuje pouze některé podniky, může narušit hospodářskou soutěž a také ovlivnit obchod mezi evropskými státy, je totiž podle dotačních pravidel zakázaná. A právě tyto podmínky může chystaná finanční injekce na obnovu motocyklového šampionátu podle resortu naplňovat.

Pokud by navíc Evropská komise výjimku neudělila, celá akce by mohla pro Česko – a především pro pořadatele – skončit sekerou v rozpočtu. Tuzemské úřady by totiž musely vyplacenou částku vymáhat zpět, a to včetně úroků. Zatím to však nevypadá, že by žádost o notifikaci dotace v Bruselu byla na stole.

„S podrobnostmi se prosím obraťte na Národní sportovní agenturu,“ reagovala mluvčí vládního kabinetu Lucie Michut Ješátková na dotaz, zda premiér Fiala žádost podpoří. Akce, kterou organizuje Autoklub České republiky ve spolupráci s Automotodromem Brno, se má konat už v červenci. Začaly se také prodávat lístky.

Zásadní připomínka

Obšírnější odpověď nepřišla ani z vedení sportovní agentury. „Nebudu se vyjadřovat k probíhajícímu procesu. Až bude v této záležitosti rozhodnuto, potřebné informace budou zveřejněny,“ napsal Ondřej Šebek redakci v SMS zprávě. Právě Šebek Národní sportovní agentuře šéfuje a dotace na sportovní akce rozděluje.

„Investice to je velmi nejistá. Spíš mám pocit, že sledujeme přihrávku brněnské lobby ve vládě byznysovým kruhům.“ Lukáš Jelínek (politolog)

Ze zveřejněných zápisů jednání rady sportovní agentury je však patrné, že žádost o udělení výjimky zatím není na stole. Případná žádost by totiž musela putovat na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který by komunikaci s Evropskou komisí zajistil. „Národní sportovní agentura s námi tuto záležitost konzultovala, věc není v současné době předmětem notifikace vůči Evropské komisi,“ uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Podobný požadavek jako vnitro přitom vzneslo také ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vedené Petrem Kulhánkem (STAN). V rámci připomínkového řízení ohledně chystané dotace, které proběhlo koncem února, uplatnilo podle mluvčího Petra Waleczka „zásadní připomínku“.

„Navrhuje pořadatele vzhledem k charakteru akce vyzvat, aby si zajistil notifikaci Evropské komise. Z pohledu MMR není možné, aby akce obdržela veřejné prostředky bez příslušné výjimky nebo potvrzení, že tato podpora je v souladu s evropskými pravidly,“ upřesnil Waleczko.

Dáreček voličům?

To, že chce na Masarykův okruh v Brně vrátit motocyklový šampionát, oznámil premiér Fiala loni v srpnu. Podle něj se investice do závodů státu několikanásobně vrátí. „Jde o prestižní celosvětovou událost, která do České republiky a hlavně na jižní Moravu přivede desetitisíce návštěvníků, často ze zahraničí. Jsem moc rád, že se nám podařilo na tuto tradici navázat a mistrovství světa silničních motocyklů se do Brna po pěti letech vrátí,“ zdůvodňoval premiér dotaci loni v létě.

Proč se ale možné financování akce neřešilo s větším předstihem, není jasné. Podle politologa Lukáše Jelínka je to však investice velmi nejistá.

Dluhy v MotoGP Akce patřila dlouhá léta k největším sportovním podnikům v Česku. Počet návštěvníků v nejsilnějších letech překračoval podle pořadatelů 200 tisíc. Přesto pravidelně končila ztrátou v desítkách milionů korun, kterou způsobil vysoký zalistovací poplatek. A to byl i důvod, proč akce v roce 2020 z kalendáře šampionátu vypadla.

„Spíš mám pocit, že sledujeme přihrávku brněnské lobby ve vládě byznysovým kruhům. Paradoxně v době, kdy se horko těžko shání peníze na obranu, školství nebo sociální služby,“ komentoval Jelínek s tím, že „podobné dárečky“ by si politici měli „schovat“ do doby, kdy budou hospodařit s přebytkovými rozpočty.

Záměr podpořit MotoGP se nelíbí ani části opozice. Například šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek označuje částku za přemrštěnou. „Je to strašně moc peněz. Přijde mi, že ‚Stanjurova‘ vláda neumí hospodařit. Ve výsledku je to jen další dotace na dluh. Navíc do toho nikdo nevidí a nikdo to nekontroluje,“ uvedl.

Nesouhlasí ani SPD. „I přes to, že mělo hnutí SPD v programu do komunálních voleb navrácení MotoGP do Brna z důvodu historické sportovní tradice, což spousty fanoušků vítá, nepodporujeme tak vysokou dotaci ze státního rozpočtu. Finanční prostředky, které na tuto akci uvolnil Magistrát města Brna a zastupitelstvo Jihomoravského kraje je podle nás dostačující, uvedl poslanec SPD Radek Rozvoral.

Redakce oslovila také hnutí ANO, ale to na dotaz zatím nereagovalo.

Další veřejné peníze přidá Brno a Jihomoravský kraj. Podporu mají vyplácet v příštích pěti letech, celkem by tak město i kraj měly na akci dát každý 175 milionů korun. Veřejné výdaje na obnovu Velké ceny silničních motocyklů, která se jela naposledy v roce 2020, by tak mohly dosáhnout celkem 650 milionů korun.