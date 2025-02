Obviněných v korupční kauze Motola je 17. Policie po výsleších některé z nich propustila

Počet obviněných v korupční kauze motolské nemocnice vzrostl na 17. Informovali o tom v úterý kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu. A dodali, že k aktuálním počtům zadržených se vyjádří až po ukončení úkonů trestního řízení. Kriminalisté dosud obviněné podezřívali z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz. Aktualizováno Praha 9:24 25. 2. 2025 (Aktualizováno: 10:22 25. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie udělala razii v nemocnici v pondělí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policie už podle informací agentury ČTK po výsleších, které se konaly i přes noc na úterý, propustila některé obviněné na svobodu. Je pravděpodobné, že u dalších navrhne dozorující státní zástupkyně vazbu.

O vzetí do vazby rozhoduje na základě návrhu státního zástupce soud, v motolské kauze by to byl podle sídla nemocnice Obvodní soud pro Prahu 5. „Zatím návrhy nepřišly a nevíme, zda, kolik či kdy budou. Návrhy by musely být podány do 48 hodin od zadržení,“ napsala mluvčí instituce Kateřina Kaspar Studecká.

Co všechno policie odhalila ke korupci v Motole? Předražování zakázek a praní peněz přes Afriku Číst článek

Výslechy obviněného dlouholetého ředitele největší české nemocnice Miloslava Ludvíka, jeho provozně-technického náměstka Pavla Budinského i šéfa České unie sportu a advokáta Miroslava Jansty se podle zdroje blízkého vyšetřování uskutečnily už v pondělí, píše ČTK.



Kauza Motol

Ústřední postavou celé kauzy je náměstek Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat.

Budinský si podle policistů prakticky rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, když tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel zjednávání určitých výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze. Tyto peníze pak směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského.

Policisté zmapovali, že nakonec měli oba jmenovaní dostávat peníze od více než 10 firem a živnostníků. A přijít si měli na úplatky ve výši několika desítek milionů korun, které se pak v poslední fázi podle kriminalistů pokusili legalizovat tím, že zfingovali prodej bezcenných akcií africké schránkové firmy českému právníkovi a sportovnímu funkcionáři Miroslavu Janstovi. Ten měl oběma za nadhodnocené akcie vyplatit 60 milionů korun, které od nich ale dříve obdržel v hotovosti. Trojice tak chtěla budit dojem, že peníze nepocházejí z trestné činnosti, ale že jde o legální výnos z investic.

Rekonstrukce modrého pavilonu

Mezi všemi zmapovanými nemocničními zakázkami svítí dva obrovské stavební projekty, které jsou navíc podpořené stovkami milionů korun z Evropské unie. Ty jsou ostatně i důvodem, proč případ dozoruje evropská prokuratura.

Cenovka za podpis ředitele Ludvíka? 5 milionů korun. Policie popisuje, jak se měl prodražit Modrý pavilon Číst článek

V prvním případě jde o rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu. Tedy o zakázku za 1,3 miliardy korun, kterou v roce 2021 získala stavební firma Geosan Group. A právě její obchodní ředitel Ivan Havel měl zhruba od konce roku 2023 jednat s provozně-technickým náměstkem Budinským o tom, že by firma s pomocí nemocnice zakázku účelově prodražila o dalších 85 milionů korun.

Pro ten účel měla nemocnice uzavřít s firmou již 5. dodatek smlouvy, ve kterém se navýšení ceny zakázky mělo maskovat za „skokový nárůst cen na stavebním trhu“.

Spiklenci dokonce podle kriminalistů plánovali vytvořit také dostatečné množství dokumentů, které jim měly sloužit jako alibi pro případné kontroly.

Za podpis takového dodatku si měl Budinský nakonec říct Geosanu o 5 milionů pro sebe a dalších 5 milionů pro ředitele Ludvíka. S firmou se měli dohodnout na podmínkách před necelými dvěma týdny, jejich kontrakt ale přerušil policejní zásah.

Onkologické centrum

Druhá zakázka je největší a týká se výstavby nového Motolského onkologického centra, které je dosud největším projektem zdravotnické části českého Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií. Projekt za více než 3 miliardy korun, který má být hotový už příští rok, se staví pod taktovkou olomoucké stavební firmy Gemo.

Podle policejních dokumentů ale i do této zakázky zasáhl Budinský, když v loňském roce postupně oslovil podnikatele Petra Rejska a Petra Kysučana s nabídkou, že jejich firmám zprostředkuje v rámci této obrovské zakázky subdodavatelské práce v oblasti elektra, vzduchotechniky, topení a regulace. Za to si měl říct o úplatek ve výši 17 milionů korun.

Jak píšou v dokumentech policisté, podnikatelé na tuto nabídku přistoupili a jejich firmám měl kontrakt vynést práce za zhruba 260 milionů korun. K proplacení úplatku ale nakonec nedošlo, protože ten měl Budinský získat až poté, co fakturované práce oběma firmám uhradí fakultní nemocnice. K tomu opět díky zásahu policistů nakonec nedošlo.