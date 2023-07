Dost ‚vytuněným‘ motorkám na Českolipsku a Mělnicku, žádají místní. Ruší je hluk z oblíbené trasy

Léto je oblíbeným obdobím motorkářů. A někteří z nich upravují své stroje tak, aby dělaly větší hluk. To pak trápí lidi, kteří podél tras oblíbených mezi motorkáři žijí. Kromě překračování povolené rychlosti totiž někteří majitelé motorek nezákonně mění originální výfuky za hlasitější. Problémy s motorkáři mají například lidé, kteří žijí v okolí silnice I/9 mezi Mělníkem a Českou Lípou. Mělník/Česká Lípa 17:46 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přesto nemá policie možnost, jak změřit hlučnost motocyklů (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | Licence Pixabay

Silnice první třídy číslo devět spojující Mělnicko a Českolipsko patří mezi velmi oblíbené mezi motorkáři. A pro obyvatele přiléhajících obcí to, zvlášť o víkendech, představuje noční můru.

Zároveň také podle nezávislé starostky Liběchova na Mělnicku Vladimíry Zralíkové patří úsek od Mělníka do Dubé, díky mnohým smrtelným nehodám, mezi osm nejnebezpečnějších silnic Česka.

Starostové obcí podél silnice, kteří kvůli tomu dokonce sepsali petici určenou vládě České republiky. Ta by se podle petice měla zabývat intenzitou kamionové dopravy a nadměrnému hluku z motocyklů.

Kromě překračování povolené rychlosti totiž někteří majitelé motorek nezákonně mění originální výfuky za hlasitější.

„Převážně vadí ta skupina lidí, kteří mají upravené výfuky, a jedou za den třeba 30 krát tam a zpátky. Když sedíte třeba na zahradě, neslyšíte… Jsme tu v Chráněné krajinné oblasti, měli bychom si té přírody vážit, lidé si sem z města jezdí odpočinout,“ říká Jaroslav Provázek, nezávislý starosta Medonos.

Policie a hygienici

Starosta Provázek přiznává, že radar na měření rychlosti nedokáže zachytit poznávací značku motocyklu, proto je proti neukázněným motorkářům neúčinný.

Středočeská policie se podle mluvčí Vlasty Suchánkové oblastí intenzivně zabývá.

„S ohledem na motorkáře se na tento úsek dlouhá léta zaměřujeme, dohled nad bezpečností je tam z naší strany velmi častý a o víkendech pravidelný. Společně s tím kontrolujeme technický stav jejich strojů,“ tvrdí.



Přesto nemá policie možnost, jak změřit hlučnost motocyklů. Starostové měst proto spoléhají na hygienickou stanici.

„Čekáme na vyjádření hygieny, protože ta udělala měření hlučnosti. Výsledky přiložíme k petici,“ dodala starostka Liběchova Zralíková.

Provázek z Medonos ale upozorňuje, že si motorkáři našli způsob, jak se policejním kontrolám vyhnout.

„Jakmile policie přijede, tak v tu chvíli je klid a když přijedete na čerpací stanici do Libichova, nebo do Dubé, tak tam stoji 50 až 70 motorek. Dají si mezi sebou vědět, to pro ně v dnešní době není žádný problém,“ dodává.