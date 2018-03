6. 4. 2017 |Věra Hájková |Regiony

Říká se, že když smrdí kanály, bude pršet. Pokud by tohle pravidlo platilo beze zbytku, propršela by ve Vlašimi podle místních většina jara a léta. Lidé v jedné části města si stěžují na silný zápach z kanálů a dokonce kvůli tomu sepsali petici. Radnice to chce řešit instalací bio filtru pohlcujícího pachy.