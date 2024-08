Nebezpečí samovolného výbuchu pumy u Litvínova pominulo. Pyrotechnici se připravují na odstřel

Nebezpečí samovolného výbuchu letecké pumy v areálu chemičky u Litvínova pominulo. Pyrotechnici a hasiči pokračují v přípravách na řízený odstřel. S ohledem na náročnost příprav tak, aby škody byly co nejmenší, s ním policie počítá ve čtvrtek nebo v pátek. Zcela se vyhnout škodám na majetku nelze, uvedla policie. Pyrotechnici určili, že puma může vybouchnout do 144 hodin od doby, kdy ji bagr vytáhl ven. Termín uplynul dle odhadů v úterý ve 13.00. Litvínov 14:14 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči naváží do areálu v Záluží pytle s pískem, obloží se jimi místo nálezu do výše pěti metrů. Přímo k pumě naloží asi 400 vaků | Foto: Vojtěch Hájek | Zdroj: ČTK

Hasiči naváží do areálu v Záluží pytle s pískem, obloží se jimi místo nálezu do výše pěti metrů. Přímo k pumě naloží asi 400 vaků, val by měl mít tloušťku mezi pěti a šesti metry. O něco dál pyrotechnici vystaví další barikádu. Písečnými vaky a také tzv. bombdeky - rozřezanými pneumatikami zavěšenými na ocelových lanech - ochrání objekt, ve kterém byla puma nalezena.

Je sice určen k demolici, podle mluvčí policie Ireny Pilařové je ale nutné zajistit, aby tlaková vlna neprošla objektem na druhou stranu. Pytli s pískem také pyrotechnici zajistí zásobníky s kyselinami a dalšími nebezpečnými látkami, které jsou součástí chemičky.

Orlen Unipetrol po nálezu letecké pumy ve středu zastavil výrobu v sousední rafinerii. Kvůli tomu přišla o suroviny petrochemická část závodu, proto firma v pátek ráno zahájila i útlum etylenové jednotky.

„Policii České republiky asistujeme s přípravou celého areálu tak, aby likvidace bomby měla co nejmenší vliv na výrobní technologie a další infrastrukturu, která se nachází v bezprostředním i vzdálenějším okolí zásahu,“ řekl mluvčí společnosti Pavel Kaidl. Dodal, že v areálu zůstává naprosté minimum zaměstnanců, kteří dohlížejí na utlumené výrobní technologie.

Z důvodu bezpečnosti je podle policie nutné, aby u pumy pracoval co nejmenší počet pyrotechniků, a to dva až tři. „Kvůli vysokému ohrožení budou také sami obsluhovat hasičskou techniku,“ uvedla Pilařová.

Aby se likvidace nemusela přerušovat, bude se podle ní na místě střídat celá pyrotechnická komise, tedy deset nejzkušenějších pyrotechniků. Ochranné pásmo je nyní 1500 metrů, při řízeném odpalu se zvětší.