ČEZ dokončil přípravu smlouvy na Dukovany s KHNP. K podpisu bude v řádu týdnů, říká Závodský

Ředitel elektrárny Dukovany II Petr Závodský | Foto: Michael Heitmann | Zdroj: ČTK / DPA

Energetická skupina ČEZ dokončila minulý týden jednání s korejskou firmou KHNP o detailech smlouvy na výstavbu projektu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. V současnosti tak probíhá na obou stranách odsouhlasení připravených dokumentů, kterých je více než šest tisíc stran. ČEZ tak předpokládá, že k podpisu dojde v řádu několika příštích týdnů.

Díky ukončení vyjednávání o hlavním kontraktu se podle ČEZ nyní také může zintenzivnit jednání KHNP o spolupráci s tuzemskými firmami. „S ohledem na to, že jsme se dohodli s KHNP na smluvních podmínkách, tak nastal okamžik, kdy KHNP může přenést tyto smluvní podmínky na své budoucí subdodavatele,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz ředitel jaderných elektráren Dukovany II a Temelín II ČEZ Petr Závodský.

Kontrakt s KHNP měl být původně podepsaný nejpozději do konce března. Termín ale ČEZ po dohodě s vládou posunul až na celé první pololetí. Jak je jednání tedy daleko?

Jednání s KHNP jsme dokončili na začátku minulého týdne. Teď probíhá finální dočištění a čtení finální verze dokumentů. Dohromady je to 6000 stránek, samotný kontrakt je 300–400 stránek a další kontrakt máme s KHNP na palivo. Dokumenty vzájemně zkontrolujeme, abychom si potvrdili, že to je ta verze, kterou můžeme následně podepsat.

Na jak dlouho je kontrakt na dodávky paliva pro nové bloky?

Je to na prvních šest vsázek, což znamená 6x18 měsíců, tedy na devět let.

Kdy se dá očekávat, že veškerá jednání budou dokončena a kdy se tedy kontrakt s Korejci podepíše?

Nás teď čeká asi dva týdny to finální čtení, ale pak samozřejmě přijde proces schvalování smlouvy. Protože naší smluvní stranou je také ministerstvo průmyslu a obchodu. Kolegové z MPO se jednání účastnili nebo jsme je průběžně o obsahu kontraktu informovali.

Teď pro ně máme připravenou další sadu prezentací, kam jsme se posunuli a jaké jsou finální ceny. Je jasné, že schvalování smlouvy na straně státu bude ještě nějakou dobu trvat. Já si myslím, že to je v řádu několika týdnů nebo chcete-li málo měsíců, ale rozhodně to bude v tomhle kvartále. Ale spíš bych zůstal u toho řádu týdnů.

Jedním z důvodů zpoždění podpisu smluv s KHNP byla také nespokojenost firem, které chtějí být subdodavateli celého projektu. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) po dohodě s Aliancí české energetiky také vyzval KHNP, aby podepsala smlouvy o smlouvách budoucích s možnými tuzemskými dodavateli na 30 procent hodnoty zakázky, ještě než se podepíše celý kontakt s ČEZ. To je zhruba polovina veřejného slibu KHNP, že v Česku lokalizuje nejméně 60 procent hodnoty projektu. Jak je to podle vás reálné?

Protože jsme viděli nabídku KHNP a jednali jsme s nimi, tak věříme, že se těch 60 procent dá dosáhnout v průběhu celého projektu. Před podpisem smlouvy s KHNP se pak určitě ve formě nějakých smluv o smlouvách budoucích dá přiblížit těm 30 procentům, které zazněly.

Jednání se zintenzivňují

Stihne se podle vás podpis smluv s českým průmyslem do podpisu hlavních dohod s ČEZ?

S ohledem na to, že jsme se už dohodli s KHNP na smluvních podmínkách, tak nastal okamžik, kdy KHNP může přenést tyto smluvní podmínky na své budoucí subdodavatele. Ta jednání se teď zintenzivňují, například s firmou Doosan Škoda Power, která by měla zastřešit celou dodávku technologické části na strojovně. To znamená dodávku turbíny, generátoru a dalších technologických zařízení. Je to důležitá součást elektrárny a zároveň se dá říct, že je to nová, ale podobná strojovna, jakou máme už na Temelíně, takže s ní máme i zkušenost. Probíhají také jednání s inženýrskými firmami z Česka.

Co všechno by se tedy muselo kromě turbíny a strojovny zasmluvnit, aby to bylo 30 procent hodnoty zakázky, to znamená zhruba 120 miliard korun?

Samotná turbína, generátor, bude v těch procentech zhruba osm procent, ale celá dodávka technologie strojovny, kde je poměrně hodně zařízení, bude až 15 procent. Plus pokud se připočítá i stavební část turbínové haly, tak bychom byli někde u 20 procent.

A co by mělo být ještě dalších deset procent?

Abychom se dostali na další procenta, tak je to, co jsem zmiňoval. Inženýrské činnosti. Celkově projektování elektrárny může dosahovat až k 15–20 procentům, to znamená, že už v této chvíli se dají zasmluvnit první kroky, které budou řádově blízko třeba deseti procentům. Za nás je důležité, aby byla uzavřena dohoda nebo vybrány firmy, které budou pomáhat při projektování a přípravě povolovací licenční dokumentace.

Jsou tu pak další dodávky, které jsou třeba rozsahově menší, ale jsou potřeba hned od začátku projektu. Může jít třeba o pojištění, další konzultační činnosti, příprava staveniště, geologické průzkumy, ubytování, dopravní trasy a tak dále. Je to spousta činností, které začnou poměrně brzo. Další dodávky a další procenta budou zařízení, která se začnou realizovat až někdy v roce 2030.

Budou nějak dodávky od českých firem zmíněny i v tom hlavním kontraktu? Třeba hlavní subdodavatelé?

My jsme si v nabídkách od všech zájemců v tendru vyžádali seznam subdodavatelů. Ten tam je, jsou to stovky položek jednotlivých částí elektrárny, kde nám nabízející uvedli možné subdodavatele. Je tam řada českých subdodavatelů, jsou označeni v některých případech i jako preferovaní. Tahle část se stane i součástí kontraktu.

Přímo v textu kontraktu jsou i články o tom, jak bude probíhat výběr subdodavatelů. Je tam explicitně zmíněno, že bude probíhat podpora i ze strany KHNP, tak aby do budoucna české firmy byly schopny udržovat a modernizovat nové bloky, tak aby to fungovalo dalších 80 let.

Americké firmy

Jsou na tom seznamu subdodavatelů KHNP také nějaké americké firmy? Ptáme se na to v souvislosti s tím, že teprve letos v lednu podepsala firma KHNP dohodu s americkým Westinghousem o urovnání sporů o know-how k reaktorům a dohodla se na spolupráci. Tak jestli se na základě toho ten seznam preferovaných subdodavatelů nějak změnil?

Rozumím, na co se ptáte. Můžu říct jen to, že je tam řada amerických firem.

A byla tam nějaká firma, třeba i sám Westinghouse, dodaná až po podpisu té dohody mezi KHNP a Westinghousem?

Od samého počátku jsou na tom seznamu americké firmy. Já si myslím, že žádná zásadní změna tam nebyla.

Spekulovalo se o tom, že by KHNP mohla třeba v rámci smíru s Westinghouse dodat jejich systém kontroly a řízení elektrárny, protože ho také už Američané dodávali na Temelín. Zájem o dodávku má ale i český ZAT.

Je to otevřené. Těch možných subdodavatelů je několik a dá se říct, že jsou to ti, co jsou nám známí. Například i český ZAT.

Existuje také takzvaná prováděcí smlouva na projekt Dukovany II mezi ČEZ, dceřinou společností EDU II, která drží projekt na nové Dukovany, a státem, zastoupeným MPO. Vyjasnit by se v ní také mělo financování celého projektu ze strany státu a další podmínky. Třeba akcionářská struktura EDU II, podle některých informací by v ní měl stát posílit. Kolik smluv se tedy bude najednou podepisovat?

S korejskou stranou budeme podepisovat tři smlouvy. Je to EPC kontrakt, to znamená smlouva na dodávku elektrárny, druhá smlouva je na dodávku paliva a třetí smlouva, o které moc nemluvíme, protože je v podstatě jednoduchá, je takzvaný kontrakt agreement. Je to smlouva, která zastřešuje, propojuje tyhle dvě smlouvy. Pokud jde o prováděcí smlouvu se státem, podepíšeme nějaký dodatek k této prováděcí smlouvě a také nějakou verzi výkupního kontraktu na elektřinu z nového zdroje a podobně.

Jak se zajistí financování nových Dukovan, tedy bloků pět a šest? Zatím je jasná a notifikovaná Evropskou komisí pouze levnější půjčka od státu na jeden, ten pátý, blok s tím, že ji bude později splácet ČEZ. A jak budou akcionářsky vypadat EDU II?

Já bych na tyhle otázky s dovolením neodpověděl, protože je to v utajeném režimu, jak se to dohodlo loni v prosinci na vládě. Financování elektrárny začne standardně návratnou finanční výpomocí, ale až v okamžiku, kdy bude notifikovaný ten šestý blok. A do té doby je tu dohoda na úrovni vlády, jak financovat tuhle první etapu, dejme tomu do konce roku 2026.

Jak to ale budete řešit ve smlouvách při podpisu, když notifikaci finanční podpory státu máte jen na pátý blok? Bude tam nějaká odkládací podmínka platnosti smluv na šestý blok?

Ne, nová notifikace podpory na pátý a šestý blok bude teď znovu zahájená ze strany MPO. Je to určitě otázka na kolegy z MPO. Vím, že na tom pracují, protože si vzájemně vyměňujeme vstupy do té dokumentace, a vím, že už v komisi neformálně jednají.

Notifikaci pravděpodobně zahájí někdy kolem termínu, kdy budeme podepisovat smlouvy s korejským dodavatelem. A ten proces bude nějakou dobu určitě trvat, ale mělo by z toho vyjít, co už vlastně notifikováno bylo. Máme už princip pro dukovanskou pětku, takže věříme, že to může proběhnout ne úplně v řádu týdnů nebo jednotek měsíců, ale rychleji, než proběhla notifikace dukovanské pětky.

Někteří menší akcionáři ČEZ říkají, že notifikace pátého bloku je pro Česko nevýhodná a podmínky v ní nezajišťují návratnost celému projektu. Jde hlavně o to, že komise v ní nařídila snižovat výkon nebo nevyrábět vůbec z nového zdroje elektřinu v době, kdy jsou na trhu záporné ceny. Tím by jádro mělo dát přednost obnovitelným zdrojům, které většinou v těch chvílích vyrábí. Jak se na to díváte? Nemáte obavu o návratnost bloků při takové podmínce?

My jsme si to podle podmínek notifikace, jak byla schválená, samozřejmě přepočítávali, a jsme přesvědčeni, že návratnost zajištěná je, jinak bychom samozřejmě do toho projektu nemohli jít. Bereme to tak, že se pohybujeme na evropském trhu, kde existují nějaká pravidla. Věříme, že tak, jak je to nastaveno v notifikaci, tak projekt bude určitě rentabilní, splatí všechny úvěry a bude přinášet pro obyvatele České republiky stabilní cenu elektřiny. A výrazně nižší, než se bude v tu dobu pohybovat na dlouhodobých trzích.

Vy jste dříve veřejně řekl, že cena elektřiny z nového bloku vychází kolem 80 eur za megawatthodinu, tedy po přepočtu ceny projektu v dnešních cenách. Momentálně je to méně, než jsou ceny budoucích kontraktů na prodej elektřiny na burzách. Tohle číslo stále platí?

Samozřejmě nemůžeme říct úplně přesné číslo, ale ta cena by se měla pohybovat kolem 80 euro za megawatthodinu. Řekněme, že je to tak 10 eur pod cenou, jaká je dnes na dlouhodobých forwardových kontraktech.

Změna cen elektřiny?

Může se ta cena změnit, až začnete vyrábět a splácet úvěr a budou jasné konečné náklady?

Může se změnit z takzvaných oprávněných důvodů. Typicky, pokud by nastala třeba změna legislativy, nějaké vyhlášky, my jsme pak museli na tom projektu něco předělávat, co by tu stavbu prodražilo, tak potom cenu můžeme upravit. Je to jen z důvodu na straně státu.

Podpisu smlouvy s KHNP brání ještě zkoumání stížnosti poraženého uchazeče, francouzské EDF, která si na vyhodnocení tendru stěžuje u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Máte obavu z toho, že jí dá ÚOHS za pravdu?

Je to absolutně nezávislý orgán, takže uvidíme.

Co ale říkáte na to, že podle neoficiálních informací EDF upozorňuje na nereálnost cen nabídnutých KHNP i garancí? A dál ještě EDF údajně doplnila, že Korejci neříkali pravdu v tendru, že technologie reaktoru je jejich, když pak museli podepsat smlouvu o smíru s Westinghousem, který tvrdil, že jde o jejich know-how.

Začnu od těch podmínek. To je pro nás vlastně pochvala, že jsme si vybrali někoho, kdo nám je ochoten a schopen nabídnout výhodné podmínky, tak jak jsme je chtěli. Protože KHNP nám nenabídlo, řeknu, lepší podmínky, než jsme požadovali v poptávkové dokumentaci.

Žádali jsme takové, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou přiměřené. Každý z nabízejících se nějak odchýlil, někdo víc, někdo méně. KHNP nám těch podmínek splnila nejvíc. Že by byly úplně nereálné, to si opravdu nemyslím. Jsou to reálné podmínky. I podle toho, jaké znalosti máme z minulých kontraktů, z aktuálních modernizací jaderných elektráren a podobně.

Co se týče té druhé otázky, úplně to neumím komentovat, protože nám nikdo neřekl, že by KHNP to duševní vlastnictví neměla. Navíc KHNP vždy potvrzovala práva na projekt APR100. A dohodu, která je dneska mezi nimi a společností Westinghouse, neznáme. Pravděpodobně ji nezná nikdo, kromě těch dvou firem. Ale z toho, co bylo zveřejněno, nevyplynulo, že by KHNP neměla duševní vlastnictví technologie. Oni se jenom dohodli, že vlastně vůči sobě stáhnou spory a dohodli se na další spolupráci.

Co říkáte na výrok viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy, který v reakci na novou obchodní politiku USA nepřátelskou vůči Evropě říká, že není jediný důvod, proč budovat nové jaderné zdroje s Korejci, které drží v hrsti americký Westinghouse. Podle něj je největší čas na větší propojení Evropy. Jinými slovy zjevně navrhuje jednat s EDF…

To se opravdu těžko komentuje. Za mě se ale musíme podívat na energetickou koncepci. Je jasné, že potřebujeme postavit nové bloky včas a za cenu, co jsme si dohodli. Dnes máme připravený velice vyrovnaný a pro nás dobrý kontrakt s KHNP, takže se nemůžeme vrátit zpátky.

Jakákoliv změna rozhodnutí by teď znamenala roky zpoždění v přípravě projektu a dostali bychom se s novým jaderným blokem někam do roku 2040, možná později. Tedy výrazně za to, kdy ty bloky budeme potřebovat, protože odstavíme uhelné elektrárny. Rozhodně bych ten projekt tedy neposouval ani neměnil nastavení, které tam je.