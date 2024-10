‚Nechápe, proč jsme pryč.‘ Vladimír neřeší jen následky povodní, ale i autistickou dceru

S následky zářijových povodní se dodnes potýkají i lidé, kteří kromě ztráty bydlení musejí zvládat i vážné zdravotní hendikepy. „Nechce chodit ven, bývá občas agresivní, naštvaná, protože svým způsobem opravdu nechápe, proč jsme pryč,“ popsal Radiožurnálu chování své autistické dcery Vladimír z Bohumína. Bohumín 10:59 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S následky zářijových povodní se dodnes potýkají i lidé, kteří kromě ztráty bydlení musejí zvládat i vážné zdravotní hendikepy (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My máme největší problém, že máme těžce postižené autistické dítě, které tuto situaci velice těžce zvládá.“ Vladimír je silný chlap, ale povodeň jeho rodinu postavila před obrovskou výzvu. Zvládnout to s patnáctiletou dcerou s autismem.

„Nechce chodit ven, bývá občas agresivní, naštvaná, protože svým způsobem opravdu nechápe, proč jsme pryč,“ vysvětluje.

„Ona je nemluvící, takže tam je opravdu problém jí něco vysvětlit, natož něco tak složitého, jako že jsme byli vytopeni a nejsme doma. Opravdu nevíme, jaké si to ponese do budoucna následky,“ obává se Vladimír.

Voda vytopila celé obytné přízemí. Pojistku měli dobrou a stavební firma už na domě pracuje.

„Potřebujeme dát dohromady vnitřek. Venku nás to celkem nezajímá, protože se potřebujeme dostat do prostředí, na které ona je zvyklá,“ říká. Chtěli by co nejdřív. Bude záležet na počasí, ale potrvá to nejméně několik měsíců.