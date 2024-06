‚Nejsem si toho vědoma.‘ Schillerová u soudu vypověděla, že si informace o FAU nevyžádala

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v pondělí u soudu v Olomouci odmítla, že by si před osmi lety z pozice náměstkyně ministra financí zjišťovala informace o společnosti FAU. Stalo se tak poté, co ji obhájce firmy konfrontoval s osm let starou listinou obsahující informace z daňového řízení týkající se společnosti FAU. Schillerové ji tehdy zaslalo Generální ředitelství cel. Olomouc 16:47 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v pondělí u soudu v Olomouci odmítla, že by si před osmi lety z pozice náměstkyně ministra financí zjišťovala informace o společnosti FAU | Zdroj: Profimedia

Firma se nyní před olomouckým soudem spolu s dalšími 17 obžalovanými zodpovídá v kauze možného krácení daní při obchodech s palivy se škodou čtvrt miliardy korun. Podle jednatele FAU Vojtěcha Csabiho šlo o cílenou likvidaci jeho firmy kvůli obchodním zájmům společností předsedy ANO a tehdejšího ministra financí Andreje Babiše.

Listina byla adresována Schillerové 25. dubna 2016, tehdy jako náměstkyně ministra financí měla v gesci daně a cla.

Obsahovala informace o aktuálním daňovém řízení, ve kterém figurovala FAU jako ručitel firmy Verami International Company, jež je v kauze rovněž souzena. Obsahovala například i údaje o průměrné měsíční daňové povinnosti.

Schillerová u soudu uvedla, že si není vědoma, že by si tuto zprávu vyžádala, zřejmě to byla podle ní iniciativa Generálního ředitelství cel. „Zřejmě to vyhodnotili jako složitý případ, jsou tam velké částky a dopad na státní rozpočet,“ vypověděla v pondělí předsedkyně poslaneckého klubu ANO.

Podle ní se s šéfem hnutí ANO Babišem, který byl tehdy ministrem financí, o společnosti FAU nebavila.

FAU nakonec skončila v konkursu po vydání zajišťovacích příkazů v roce 2016, kterými se finanční správa domáhala stovek milionů korun za údajně neodvedené daně. Společnost však proti rozhodnutí a postupu finanční správy a celníků následně uspěla u soudů s několika žalobami.

Její jednatel Vojtěch Csabi celou kauzu označil za šikanu, finanční správa však nařčení z účelové likvidace FAU již dříve odmítla.

Schillerová se stejně jako Babiš v roli svědků v této trestní kauze u olomouckého soudu ocitla v souvislosti s tím, že FAU vlastnila sklad pohonných hmot a železniční vlečku v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert z Babišova svěřenského fondu.

Agrofert, ANO a FAU

Objevily se spekulace o tom, že za ostrým postupem finanční správy a celníků mohly být obchodní zájmy Agrofertu. Na internetu se v srpnu 2017 objevila anonymní nahrávka, na které Babiš mimo jiné říká, že „naši na FAU zaklekli“. Babiš již dříve odmítl, že by jako ministr financí celní správu zneužíval a úkoloval.

Schillerová to v pondělí označila za absurdní. „Sama jsem 25 let pracovala ve finanční správě, jako bývalý úředník vím, že musíte postupovat podle zákonů. Vše, co se odehrávalo v příslušném řízení, řešili profesionálové,“ tvrdí Schillerová.

Podle žalobce Karla Studeného neměl její pondělní výslech s obžalobou nic společného.

„Obžaloba stojí na důkazech, které byly shromážděny ještě před tím, než došlo k jednáním, ke kterým se vyjadřovala svědkyně Schillerová. Obžalovaným je kladena za vinu účast na organizované zločinecké skupině se zkrácením daní ve výši čtvrt miliardy korun,“ řekl v pondělí novinářům žalobce.

V kauze se zodpovídá 16 lidí a dvě firmy – opavská společnost FAU a firma Verami International Company. Podle žalobce při nákupu pohonných hmot firmy využily obchodních společností pro řetězovité obchodování se zbožím, čímž se vyhnuly zaplacení daně.

Případ soud řeší již půldruhého roku, podle soudce Eduarda Ondráška je to ovlivněno i počtem obžalovaných. Poslední jednání se konalo v březnu. Soud již vyslechl obžalované, provedl listinné důkazy, znalecký posudek ohledně analýzy dat a vyslechl dvě desítky svědků.

„Nyní budeme čekat na rozhodnutí Ústavního soudu, dva obžalovaní uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině trestu, státní zastupitelství z toho však poté vycouvalo a obžalovaní proti tomu podali stížnost,“ řekl v pondělí soudce.