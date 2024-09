Nelegální byznys pod orlojem. Praha chce konečně zúčtovat s ‚černými zahrádkami‘ v centru

Vedení Prahy se chystá v blízké době odstranit nelegální předzahrádky na Staroměstském náměstí. Podnikatelé na nich poslední dva roky vydělávali, aniž by měli platnou nájemní smlouvu. Politici to dávají za vinu úředníkům, kteří během uplynulých dvou let vyčkávali a dávali si přednost, kdo proti nelegálnímu byznysu zakročí. Praha 5:00 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nelegální předzahrádky na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krátce před polednem čekají pod pražským staroměstským orlojem zástupy stovek turistů. Hrozen lidských těl doslova obtéká dvě zastřešené předzahrádky, kde u stolků pohodlně sedí desítky lidí a popíjejí kávu. Za obyčejné espresso zaplatí 139 korun, za láhev minerálky 229 korun a pokud se chtějí najíst, mohou si objednat třeba špíz z hovězí svíčkové s hranolky za 849 korun.

Má to ale háček. Společnost K.V.P. Gastro, která si před lety toto místo pronajala od Prahy, dostala už před více než dvěma lety výpověď. Na jednom z nejlukrativnějších míst v České republice od té chvíle běží nelegální byznys v černé stavbě a žádné úřady tomu dosud nezabránily.

Společnost K.V.P. Gastro se základním kapitálem 111 milionů korun má anonymní akcie. Jméno konečného vlastníka nelze dohledat ani v Evidenci skutečných majitelů. Na jednoduché webové stránce této společnosti je uvedený kontaktní e-mail, na zprávu Radiožurnálu ale nikdo neodpověděl.

Politici a úředníci slibují, že město co nejdříve zjedná nápravu. „Řešíme s TSK (Technická správa komunikací - pozn. red.) konkrétní termín odstranění,“ říká Giancarlo Lamberti (TOP 09), předseda Finančního výboru Prahy 1. Ve vzduchu ale zůstává viset otázka, proč město více než dva roky proti nelegálnímu podnikání nedokázalo zakročit.

Byznys jede dál

Předzahrádky restaurací v centru Prahy jsou velké téma, kolem kterého se točí velké peníze. Provází je soudní spory, politické třenice i korupční skandály.

V roce 2022 prosadila minulá pražská koalice novou koncepci předzahrádek, která měla mimo jiné zlepšit průchod Královskou cestou v samém srdci historického centra Prahy.

Společnost K.V.P. Gastro má před svými restauracemi Oliva Verde a Toro Negro zahrádky několikanásobně větší, než pravidla umožňují | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za koncepcí stála Kristýna Drápalová, tehdejší asistentka radního pro dopravu, která si vzala na starosti kultivaci veřejného prostoru. Dnes už Drápalová sedí v pražském zastupitelstvu v řadách opoziční Prahy Sobě. Kvůli předzahrádkám se tehdy dostala do konfliktu s vlivnými podnikateli i úředníky a na konci loňského roku zjistila, že ji někdo sleduje. Vyšetřovatelé zjistili, že je to bývalý policista Pavel Vejdovec. Kdo ho najal, ale nevypátrali.

Dokument o koncepci předzahrádek schválený Radou hlavního města mimo jiné přesně vymezuje, kde může město pronajmout prostor k podnikání na předzahrádkách a kde je naopak potřeba nechat volný průchod. Má to především praktický důvod: kolem orloje se do Karlovy ulice a na Karlův most dennodenně valí až stotisícový zástup turistů.

Plánek s pravidly pro předzahrádky na Staroměstském náměstí: předzahrádka pod orlojem smí měřit až tři metry před podloubí domu | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Společnost K.V.P. Gastro má před svými restauracemi Oliva Verde a Toro Negro zahrádky několikanásobně větší, než pravidla umožňují. Společnost proto – podobně jako další podnikatelé – dostala už v roce 2022 od města výpověď z pronájmu veřejného prostoru. Jenže místo úklidu následovala žaloba proti Praze a dva roky soudních sporů.

Žalobu proti výpovědi odmítl na podzim 2023 pravomocně Městský soud. Ani potom ale společnost nepřestala na Staroměstském náměstí nelegálně podnikat.

Úplatky a nedůsledná kontrola

Za zábor jednoho metru čtverečního veřejného prostoru v centru Prahy platí firmy hlavnímu městu 60 korun každý den. Přesto se o tuto možnost přetahují, zisky jsou totiž mnohonásobně vyšší.

O kolik peněz město přichází, lze pouze odhadnout. Před restauracemi Toro Negro a Oliva Verde stojí šest velkých stanů. Každý z nich je přibližně deset metrů dlouhý a nejméně sedm metrů široký, to je dohromady asi 420 čtverečních metrů. Jenom za zábor tohoto veřejného prostoru by podnikatel měl platit více než 25 tisíc korun denně.

Ve skutečnosti stojí před podloubím podle měřiče deset metrů dlouhé stany, v nichž jsou předzahrádky | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Podle smlouvy s Prahou ale společnost měla využívat pouze 244 metrů čtverečních, takže poplatek byl nižší.

Společnost K.V.P. Gastro dostala od hlavního města výpověď 14. června 2022. Zábor od Prahy 1 měla podle vyjádření úřadu do konce roku 2023.

Radiožurnál se dotázal magistrátu, kolik firma skutečně dluží městu. Přesnou částku město nezveřejnilo s tím, že vymáhání smluvních pokut bude zřejmě předmětem soudního sporu.

„Společnost KVP Gastro, stejně jako ostatní provozovatelé restauračních předzahrádek, kteří porušili smluvní povinnost, a to ke dni skončení nájmu předat předmět nájmu a vyklidit, byla vyzvána k úhradě smluvní pokuty v souladu s nájemní smlouvou. Smluvní pokuta je stanovena při porušení této povinnosti na částku 10 tisíc korun denně,“ popsal mluvčí magistrátu Vít Hoffman.

Od ukončení nájmu uplynulo už více než 800 dní, což by při desetitisícové pokutě každý den znamenalo více než osm milionů korun.

Někteří politici kritizují úředníky, kteří mají odstraňování nelegálních předzahrádek na starosti. Předseda Finančního výboru Prahy 1 Giancarlo Lamberti se na konci roku 2023 pokusil odvolat vedoucího odboru dopravy Ludvíka Czitala.

Lamberti totiž vlastní kontrolou v ulicích Prahy zjistil, že loni v létě nemělo 36 předzahrádek platné povolení, a jejich provozovatelé za ně tedy vůbec neplatili. Další předzahrádky byly výrazně větší, než měly podle vydaného povolení být. Provozovatelé díky tomu ušetřili na poplatcích městu.

U orloje se schází davy turistů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lamberti odhalil, že Czitalův odbor nevede protokoly o tom, které podnikatele zkontroloval a které nikoliv. „Samozřejmě je pravda, že nevedeme protokoly o některých kontrolních řízeních. To není správné, to uznávám. Ale domnívám se, že kontroly jsou vedeny velmi usilovně,“ bránil se tehdy na zasedání zastupitelstva městský úředník. Většina zastupitelstva Prahy 1 tehdy odvolání úředníka odmítla.

Odbor dopravy Prahy 1 je v příběhu důležitý. Předzahrádky totiž zpravidla stojí na veřejných komunikacích, a proto je to právě tento odbor, který má jejich kontrolu a případné odstranění ve své gesci. Žádost o rozhovor ředitel odboru odmítl, místo toho se odkázal na tiskové oddělení úřadu.

O liknavosti úředníka mluví i Kristýna Drápalová, hlavní autorka kultivace předzahrádek v centru Prahy. „Jenom jediný úřad má právo nechat z veřejných prostranství ilegální předzahrádky odstranit. Panu Czitalovi, který řídí silniční správní úřad Prahy 1, dává právo nástroje, jak chránit veřejný zájem a tyto situace vyřešit. Už dlouhé roky ale sledujeme, že pan Czital tyto nástroje nevyužívá. Nekoná, ani když mu to nařídí jeho nadřízený orgán, ministerstvo dopravy. Kdyby měl pan Czital větší odhodlání hájit zájmy města, nemuseli jsme si procházet tou mnohaletou anabází,“ říká Drápalová.

‚Dění na Praze 1 je trestuhodné‘

Mezi masivními konstrukcemi nelegálních předzahrádek restaurací Oliva Verde a Toro Negro se krčí dva slunečníky čerstvě otevřeného podniku s názvem „420“. Spolu se známým šéfkuchařem Radkem Kašpárkem si tuto restauraci otevřel podnikatel a filantrop Libor Winkler. Krátce po zahájení provozu ale zjistil, že mezi obřími nelegálními stavbami sousedů se jeho podnik - v hranicích vymezených smlouvou s městem - jen obtížně prosadí.

Korupční skandály kolem pražských předzahrádek V roce 2007 poslal soud pravomocně na osm let za mříže Davida Borkovce, úředníka Prahy 1, který vybíral peníze za pronájem předzahrádek na vlastní účet. Městskou část tím připravil o 34 milionů korun.

V roce 2023 soud pravomocně potrestal Petra Bauera, podnikatele a provozovatele restaurace U Prince na Staroměstském náměstí, za pokus o podplacení dvou pražských politiků TOP 09. Za peníze měli shodit tehdejší koalici vedenou primátorem Zdeňkem Hřibem a zabránit tak omezení restauračních předzahrádek v centru Prahy.

Úředníci ho přitom podle jeho slov ujišťovali, že okolní restaurační zahrádky už jsou ve výpovědi a brzy zmizí. Z reality byl zklamaný a mluvil o korupci.

„Tečou z toho velké peníze, tak ať si každý úsudek udělá sám. Když jsou v něčem velké prachy, tak se nám to tady nedaří. Jezdím do Kyjeva, tam takový bordel jako na Praze 1 není. Velká část české společnosti dává Ukrajincům lekce boje proti korupci, což je úsměvné. To, co se děje tady na Praze 1, to je trestuhodné,“ řekl na začátku srpna Winkler Radiožurnálu.

V polovině září má restaurace 420 před orlojem stále pouze dva slunečníky, jak jí dovolují pravidla. Stolky už se ale táhnou stejně daleko k orloji jako u sousedních podniků.

Proč úřad nekoná

Pátrání po tom, proč Praha nedokáže vymáhat vlastní pravidla, připomíná pohádku o kohoutkovi a slepičce.

Každý provozovatel restaurační předzahrádky musí mít smlouvu o pronájmu od magistrátu hlavního města a svolení k záboru veřejného prostoru od úřadu městské části. Obě instituce potom mohou vymáhat dodržování pravidel. Jenže úřad hlavního města a úřad městské části si navzájem dávaly přednost v tom, kdo proti nelegálnímu podnikání zakročí.

Firma K.V.P. Gastro měla podle výpovědi vyklidit prostor pod orlojem nejpozději 30. září 2022. Úředníci ale čekali až do 8. listopadu 2023 na pravomocné potvrzení soudu, že je výpověď platná. Až 6. května 2024 vyzval ředitel odboru majetku hlavního města Jan Rak znovu firmu K.V.P. Gastro, aby prostor vyklidila. Ale nestalo se.

Výzva k vyklizení z května 2024 (první strana) | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Výzva k vyklizení z května 2024 (druhá strana) | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Radiožurnál se na začátku července 2024 obrátil na hlavní město s otázkou, zda tedy podalo žalobu na vyklizení.

„Z důvodu časové úspornosti bylo dohodnuto, že vyklizení se bude realizovat za pomoci Městské části Praha 1, která bude postupovat dle zákona o pozemních komunikacích,“ odpověděl 3. července ředitel Rak. „V případě, že by tento postup nebyl účinný, bude podána ze strany vlastníka pozemku žaloba na vyklizení a bude se postupovat dále exekučním řízením,“ dodal Rak. To by mohlo znamenat další roky soudních sporů.

Radní pro majetek a transparentnost Adam Zábranský (Piráti) říká, že s politickým vedením Prahy 1 mají ohledně nelegálních záborů shodu. „Město má obecně často problém, když chce odstranit něco z veřejného prostoru, co tam být nemá. Všechno musí jít přes soudy. Nejjednodušší způsob, jak odstraňovat, je skrz dopravní odbor městské části, protože ti řeší zábory na komunikacích a mají taky ze zákona mnohem rychlejší cestu, jak odstranit nedovolené zábory. Takže tam já jsem rád, že vedení Prahy 1 to štve stejně jako mě. Dle mých informací rozpohybovali dopravní odbor, aby s tím začal něco dělat,“ říká Zábranský.

Na otázku, proč dopravní odbor Prahy 1 dosud neodklidil nelegální zábor na Staroměstském náměstí, pražský radní nezná odpověď. „Na to neumím odpovědět. Je to státní správa Prahy 1. Není to první věc, kterou jsme s nimi řešili, kdy jsem moc nevěděl, proč něco jde a proč něco nejde. To se musíte ptát úřadu Prahy 1, proč nekoná, když by měl konat,“ podotýká Zábranský.

Redaktor Radiožurnálu si tedy domluvil termín návštěvy v úředních hodinách u Ludvíka Czitala. Na novinářské dotazy ale ředitel dopravního odboru odmítl odpovídat a odkázal na tiskové oddělení. Radiožurnál se tedy znovu úředníka zeptal skrze tiskové oddělení, proč odbor dopravy Prahy 1 dosud nedokázal zjednat nápravu.

„Odbor dopravy městské části Praha 1 jednal v této věci v souladu s procesními postupy, které jsou v takových případech nezbytné. Bohužel, některé kroky nelze urychlit, a to zejména v kontextu administrativních a právních postupů, které je nutné dodržovat. Přesto městská část bedlivě sleduje průběh řešení této záležitosti a podniká veškeré kroky k tomu, aby podobné případy byly v budoucnu řešeny efektivněji,“ píše se v odpovědi podepsané tiskovou mluvčí Karolínou Šnejdarovou.

Šéf finančního výboru Prahy 1 a zastupitel za TOP 09 Giancarlo Lambert Radiožurnálu řekl, že se Praha 1 potřebovala ujistit, že si zákony vykládá správně a že může nelegální stavby odstranit. Nakonec se domluvila, že odstranění nelegální stavby zařídí pražská městská společnost Technická správa komunikací.

„V této věci jsme byli v úzkém kontaktu s radním Adamem Zábranským (Piráti) a s Odborem hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, který je správcem té komunikace. K tomu jsme se radili o právních krocích a případných problémech s advokátní kanceláří, která odbor v těchto věcech zastupuje, aby bylo z naší strany minimální pochybení. Řešila se voda, přípojky, elektřina a další věci. Nyní jsme v kontaktu s generálním ředitelem Technické správy komunikací Filipem Hájkem. Řeší se doladění posledních věcí a nastavení konkrétního termínu pro odstranění,“ uzavírá Lamberti.