‚Omezení péče bude pokračovat i v lednu,‘ myslí si šéf Asociace českých a moravských nemocnic

Jednání lékařů s ministerstvem zdravotnictví ztroskotala hlavně na tom, že se obě strany nedohodly na navýšení odměn ve zdravotnictví. Může podle vás schůzka s premiérem vést k odvolání protestu, pokud tedy lékaři dostanou nějaký příslib?

Teoreticky může, ale úplně nepředpokládám, že by došlo k velkému průlomu. Necháme se překvapit. Finanční požadavky jsou v tuto chvíli hlavním problémem té nedohody. Věřím, že by byla dohoda například z hlediska vzdělávání.

Je vůbec možné odvolat prosincové protesty? Protože rozpisy služeb lékařů v nemocnicích jsou asi zřejmě napsané.

Rozpisy jsou napsané od poloviny listopadu. Takže v tuto chvíli, i kdyby se protesty odvolaly, budeme muset něco upravovat a bude to chvilku trvat. Důležité je, kdyby dohoda byla do 15. prosince, než zase budou rozpisy na leden. Předpokládám, že v lednu omezení péče bude pokračovat.

Nemocnice zdůrazňují, že akutní péče nebude nijak dotčena. Dá se v průměru říci, jak výrazně se omezí plánované zákroky nebo ambulantní péče?

Akutní péče dotčeno nebude. Bude maximální snaha tomu, když přijde někdo zlomenou rukou nebo s bolestí na hrudi, aby byl ošetřen co nejdříve. Plánované výkony, ať už ortopedie, nebo ORL, budou omezovány a přesouvány na pozdější dobu z toho důvodu, že když se v některé nemocnici větší počet anesteziologů účastní protestu, tak nemocnice musí omezit počet sálů, na kterých operuje.

Dětský chirurg z pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice Lukáš Kramář včera mluvil o tom, že oddělení omezí 80 až 90 procent plánovaných výkonů a zůstanou zachovány v podstatě jen ty, jejichž odklad by bezprostředně ohrozil zdraví dětského pacienta. O jaké operace mohou dětští i dospělí pacienti kvůli protestům přijít?

To je různé. Někde se možná odloží chirurgické výkony jako žlučníky, někde to budou operace mandlí, které snesou odkladu. Situace bude v každé nemocnici jiná. Někde se protestů účastní více lékařů, někde méně a v některých nemocnicích se neprotestuje vůbec. To znamená, že omezení péče může být od patnácti do dvaceti procent, ale i ještě do vyšších hodnot.

Vy jste také ředitelem nemocnice v Prachaticích. Konkrétně jak výrazně se projeví protesty u vás?

Dohodli jsme se s lékaři, že k omezení nedojde. Nemám žádnou výpověď z přesčasů, byť samozřejmě moji kolegové sympatizují s těmi požadavky, tak ale nejsme zapojeni do protestů a neomezujeme provoz jiným způsobem než standardně.

A jak dlouho může omezení péče trvat jinde?

Tak dlouho, dokud nedojde ke kompromisu a dohodě. Předpokládám, že prosincový stav bude trvat v lednu dál. Jak jsem měl možnost jednat s vedením odborů, tak pokud nedojde k dohodě, tak oni nebudou odvolávat ty své protesty. Předpokládám, že je budou spíše stupňovat a že bude snaha najít nějaký konsenzus, abychom odblokovali tu situaci.

Já se snažím jednat i s nimi. Pro nás jako pro ředitele nemocnic je důležité, abychom byli schopni poskytovat péči v tom rozsahu, který předpokládá úhradová vyhláška. Jinak by finanční dopady pro nemocnice byly obrovské.