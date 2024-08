O definitivním ukončení těžby uhlí na lomu ČSA na Mostecku se rozhodne na konci léta

V červenci byla na Mostecku nejvyšší nezaměstnanost v republice, a to 8,6 procenta. Už druhý měsíc. Je to hlavně kvůli propouštění v lomu ČSA. Společnost Seven energy rozdala výpovědi 485 zaměstnancům. Důvodem bylo ukončení těžby uhlí. Most 17:28 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lom ČSA na Mostecku dosáhl limitů těžby hnědého uhlí | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Ve druhé vlně propustí Seven dalších zhruba pět stovek lidí. Najít práci jim pomáhá jak jejich současný zaměstnavatel, tak úřad práce.

O definitivním ukončení těžby uhlí na lomu ČSA na Mostecku a propuštění téměř 5 stovek lidí se rozhodne na konci léta

Jindřich Vaňo na lomu ČSA pracoval patnáct let. I když se skončením těžby uhlí v lomu několik let dopředu počítal, rychlá výpověď ho překvapila: „My jsme na to byli už částečně připraveni, že by se mělo zavírat, dejme tomu pět let před, ale že to přišlo v roce 2024, dost nás to vzalo.“

Na úřad práce se Jindřich ani nestačil přihlásit, se žádostí o práci se obrátil sám na Sportovní halu v Mostě, kam v minulosti chodil jako brigádník. Nastoupil okamžitě a nová práce se mu líbí.

V nejbližších měsících by měla společnost Seven definitivně rozhodnout o ukončení těžby uhlí v lomu ČSA a propuštění dalších zhruba pěti set lidí. Pokračuje mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová: „To rozhodnutí by mělo padnut někdy na přelomu léta a podzimu, a pokud tedy dojde k úplnému zastavení činnosti v lomu ČSA, tak by ti lidí pravděpodobně končili ke konci roku.“

Úřad práce pro propuštěné otevřel své detašované pracovišti přímo v sídle společnosti Seven v Mostě. Podle Gabriely Sáričkové Benešové jim i firma, která rozdala výpovědi, pomáhá najít novou práci.

Na úřad práce se zapsala téměř polovina lidí, kteří v červenci dostali výpověď. Třicet lidí našlo práci hned, dalších sedmdesát si ji teď dojednává. S ostatními vede během srpna úřad práce individuální pohovory.

„Zjišťujeme požadavky jednotlivých klientů, zda chtějí pokračovat ve svém oboru, zda nechtějí rozšířit své kompetence, případně změnit svůj obor. Na základě těchto pohovorů je stanoven další postup, který se odvíjí od zájmů a dovedností uchazeče,“ říká ředitelka krajského úřadu práce Martina Bečvářová.

Úřad práce také vyhledává volná pracovní místa, která by byla vhodná pro bývalé zaměstnance lomu, popřípadě jim radí s možnými rekvalifikacemi.