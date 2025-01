O víkendu nejezdí metro C mezi stanicemi Chodov a Pražského povstání. Dopravu nahradí autobusy

Na lince C pražského metra v sobotu začala víkendová výluka mezi stanicemi Chodov a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Soupravy se tímto úsekem znovu rozjedou v pondělí 13. ledna, do té doby je v denním provozu nahrazuje autobusová linka XC. Praha 6:47 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražané a návštěvníci metropole musí v současnosti počítat i s dalšími omezeními v provozu metra (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nástup do autobusů u stanice Chodov je v Roztylské ulici, a to v zastávce linky 126 směr Nádraží Uhříněves. Od Pražského povstání budou autobusy odjíždět z ulice Děkanská vinice I, přibližně 90 metrů před křižovatkou s ulicí Na Pankráci.

Plánované víkendové výluky na lince metra C nejsou výjimečné. Naposledy nejezdily spoje koncem listopadu mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. Důvodem byla pokračující rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc.

Pražané a návštěvníci metropole musí v současnosti počítat i s dalšími omezeními v provozu metra. Do konce letošního roku nemohou využívat stanice metra B Českomoravská a metra C Pankrác, které čeká rekonstrukce. Kvůli výstavbě výtahu je omezený provoz i ve stanici Radlická na lince B, kterou soupravy ve směru do centra projíždějí.

VÝLUKA NA | Připomínáme, že v sobotu 11. ledna 2025 a v neděli 12. ledna 2025 přerušíme provoz metra na lince v úseku Pražského povstání – Chodov z důvodu modernizace zabezpečovacího zařízení.



Více informací ▶ https://t.co/9rHDU8HEe4 pic.twitter.com/dDyOuIeeRO — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) January 10, 2025