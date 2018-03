28. 4. 2012 |Alena Benešová, Michal Jurman |Ostatní sporty

Tři měsíce zbývají do zahájení letních olympijských her v Londýně. Sportovci, kteří už se do Londýna nominovali, mají teď k dobru ještě jednu pozitivní zprávu. Pokud by jim cestu za olympijským snem zkřížilo na poslední chvíli nějaké zranění, mají se nově kam obrátit. Nejen pro ně totiž začalo v Praze-Chodově fungovat zcela nové Centrum pohybové medicíny.