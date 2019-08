Za prodej padělaných obrazů poslal soud Fröhlicha na osm let do vězení. Mezi poškozené patří i Bohdalová

Krajský soud v Praze odsoudil manžele Evu a Jaroslava Fröhlichovi a jejich známého Milana Trokana. Trojice prodala podle obžaloby několik desítek falešných obrazů za 30 milionů a nabízela další za 56 milionů korun. Soud poslal Fröhlicha na osm let do vězení a uložil mu pokutu 15 milionů. Jeho ženu Evu poslal na šest let do vězení a kolegovi Martinu Trokanovi uložil sedmiletý trest. Rozsudek je nepravomocný.

