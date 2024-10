Obžalovaný ze zapálení Českého Švýcarska trpí poruchou osobnosti. Znalci však vyloučili schizofrenii

Znalci ve čtvrtek u Krajského soudu v Ústí nad Labem uvedli, že muž obžalovaný ze zapálení národního parku České Švýcarsko trpí poruchou osobnosti, nikoliv však schizofrenií. Bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka u soudu řekl, že v psychiatrické léčebně, kde se přiznal k zapálení parku, lhal a byl pod vlivem toxické psychózy. Největší požár v České republice vypukl nedaleko Hřenska v létě 2022, obžalovanému za to hrozí 15 let vězení. Ústí nad Labem 16:27 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zásah v Českém Švýcarsku trval 21 dní a vystřídalo se u něj 6000 hasičů | Zdroj: HZS Ústeckého kraje

Obecná věrohodnost muže je podle znalce Karla Netíka podstatně snížena. V léčebně, kam nastoupil dobrovolně, užíval velké množství léků. Podle psychiatra Jiřího Rabocha byl méně odolný k zevnímu nátlaku. Netík uvedl, že Lobotka má tendenci k simulaci potíží.

Znalci vyšetřovali obžalovaného dvakrát, podruhé to bylo v květnu letošního roku po začátku hlavního líčení, které soudce přerušil. Lobotka působil tehdy zmateně, uváděl, že slyší hlasy. Následně pobýval na psychiatrii. Nyní působí vyrovnaně, uvádí, že rozumí tomu, co se děje, a vyjadřuje se k výpovědím.

Obhájce Vít Pavko bude navrhovat dopracování znaleckého posudku z psychologie. Při porovnání chování obžalovaného na začátku hlavního líčení a nyní po úpravě medikace se podle něj Lobotka výrazně posunul vpřed. „Už nemluví scestně, to je správný okamžik, kdy měl být vyšetřen znalci,“ řekl novinářům.

Podle něj se mimo jiné prokázalo, že byl obžalovaný muž ovlivnitelný v rámci výslechů. Psychiatrická léčebna v době pobytu Lobotky podala návrh soudu na nedobrovolnou hospitalizaci.

„To může mít jen několik zákonných důvodů. Přijatelný je pouze jeden důvod, že je v takovém psychickém stavu, že není schopen kvalifikovaně sám vyjádřit souhlas s hospitalizací, což by vedlo nutně k tomu, že je nepoužitelná jeho výpověď sebeusvědčující, která byla v té době učiněna,“ uvedl obhájce.

Přiznání obžalovaného

Od začátku hlavního líčení u soudu Lobotka opakuje, že České Švýcarsko nezapálil, ale Vlčí horu na Děčínsku ano. Z výpovědi vyšetřovatelů u soudu vyplynulo, že by Lobotka musel ujít z domova do Malinového dolu, který označila policie za místo vypuknutí požáru, 34 kilometrů.

Kriminalisté se pokoušeli najít důkazy o tom, že si Lobotka před požárem koupil líh. Jeden z hlavních vyšetřovatelů u soudu řekl, že tato prověrka měla negativní výsledek.

Lobotka vyšetřovatelům v léčebně řekl, že jim ukáže místo, kde park zapálil. Prověrku na místě s podezřelým policisté neprovedli. Místo projeli autem, jeden z vyšetřovatelů řekl, že on sám by to neušel.

Lobotka při doznání uvedl, že mobilní telefon rozebral a nechal ho doma. Telefon policie nezajistila, jeho číslo nebylo zachyceno na výpisech z doby a místa vypuknutí požáru.

Kvůli požáru se evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj na 6000 hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun, ale nárokovaná škoda je vyšší. Obhájce se nyní chce zaměřit na problematiku škody.

„Mám za to, že hasičský záchranný sbor i správa národního parku zásadním způsobem pochybily, což se v rovině trestní vnímá jako spoluzavinění poškozeného,“ uvedl Pavko.

„Pokud bude velká pochybnost o míře spoluzavinění, pak by to znamenalo, že nemá (obžalovaný) povinnost zaplatit škodu,“ řekl obhájce s tím, že bude navrhovat předvolání generálního ředitele hasičů Vladimíra Vlčka.

Obžalovaný zůstává na základě čtvrtečního rozhodnutí soudu ve vazbě. Sám požádal o vyšetření na detektoru lži. Další hlavní líčení se bude konat 18. listopadu.