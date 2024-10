Lobotka tvrdí, že České Švýcarsko nezapálil. ‚Dříve jsem se přiznal pod tlakem,‘ řekl u soudu

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko ve středu u soudu řekl, že se policii po propuštění z psychiatrické léčebny přiznal k zapálení parku pod tlakem. Opětovně uvedl, že Vlčí horu zapálil, ale národní park ne. Policisté u soudu vypověděli, že Lobotka jim při výslechu v léčebně nabízel, že jim ukáže, kde požár v národním parku založil, na místě s ním z rozhodnutí nadřízených nebyli. Ústí nad Labem 13:54 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzniklý požár se v létě 2022 rozšířil nejméně na 1100 hektarů (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za drobné požáry, k nimž se u soudu přiznal, hrozí bývalému dobrovolnému strážci vězení od šesti měsíců do tří let, za zapálení národního parku v létě 2022 je to 15 let za mřížemi.

K Lobotkovi se vyšetřovatelé požáru národního parku dostali na jaře 2023 poté, co několikrát na Děčínsku hořelo. Do té doby neexistoval žádný podezřelý, řekl ve středu u soudu jeden z vyšetřovatelů.

„Zlom nastal v průběhu jara 2023, kdy začaly hořet posedy a krmelce. Přes kolegy z rumburské policie jsme se dostali na osobu Jiřího Lobotky a začalo vyšetřování k jeho osobě, pro nás to byl do té doby neznámý pachatel,“ uvedl u soudu vyšetřovatel. V té době už policie vyloučila verzi, že by požár vznikl v důsledku přírodních jevů. Jako ohnisko požáru označili vyšetřovatelé Malinový důl nedaleko Hřenska.

Lobotku vyslechli policisté nejprve v psychiatrické léčebně a následně po jeho propuštění z léčebny v Horních Beřkovicích. „Když jsem tam byl v Ústí nad Labem, kde byl ten pan....., tak to bylo všechno pod tlakem. Já jsem se rozhodně nechtěl doznat k tomu....Byl jsem z těch Beřkovic tak rozladěný. Vlčí horu jsem zapálil, to přísahám, ale národní park ne,“ uvedl ve středu Lobotka.

Lobotka podle vyšetřovatelů v léčebně vysvětloval, že park zapálil, protože nebyl psychicky v pořádku. Prověřovali pak trasu, kudy údajně na místo šel. Z jeho bydliště k Malinovému dolu to bylo 34 kilometrů. „Věděli jsme, že by to fyzicky zvládl,“ uvedl svědek.

Na místě s ním policisté nebyli, jeden u soudu řekl, že by to neušel. „Zjistili jsme, že trasa je schůdná,“ uvedl. Pro Lobotku si policejní eskorta přijela po propuštění z léčebny. „Eskortě řekl, že nic nezapálil, pak zase, že všechno zapálil,“ řekl svědek, podle kterého nic nestandardního na výslechu nebylo.

Muže obžaloba viní z toho, že v období dlouhotrvajícího sucha, velmi vysokých teplot a přes opakované výstrahy meteorologů před nebezpečím požárů v noci z 23. na 24. července 2022 v Malinovém dole úmyslně rozdělal oheň. Pomohl si k tomu přineseným lihem, zapalovačem a klestím, stojí v obžalobě. Vzniklý požár se rozšířil nejméně na 1100 hektarů. U složité likvidace obřího požáru se vystřídalo 6000 hasičů. Soud bude pokračovat ve čtvrtek výslechem znalců.