Okamura výroky o zestátnění veřejnoprávních médií ohrožuje principy demokracie, uvedl ředitel rozhlasu

Praha 8:56 24. října 2017

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral | Foto: Vojtěch Man

„Český rozhlas má velké problémy, a když budeme ve vládě, tak se na Českou televizi a Český rozhlas zaměříme,“ řekl Okamura v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Podle Okamury má Český rozhlas problémy s financováním. „Má netransparentní hospodaření. Proto chceme změnit zákon, aby spadal pod kontrolu NKÚ. A vy se tomu v Českém rozhlase a v České televizi bráníte,“ řekl Okamura.

To ale Zavoral odmítá. „Český rozhlas nemá žádné problémy s hospodařením, naopak hospodaří zcela transparentně a naplňuje beze zbytku všechna ustanovení, která mu ukládají příslušné zákony včetně zákona o veřejných zakázkách či registru smluv. Jeho zprávy o hospodaření pak byly bez výhrad schváleny Poslaneckou sněmovnou. Český rozhlas se rovněž nikdy nebránil tomu, aby bylo jeho hospodaření podrobeno kontrole NKÚ. Naopak tento postup uvítá.“

Okamura by chtěl financování veřejnoprávních médií změnit. „Chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením,“ dodal šéf SPD.

Zestátnění médií veřejné služby ale Český rozhlas odmítá. „Podobný krok by byl bezprecedentním narušením demokratických principů, na kterých stojí Česká republika. Byl by to krok zpět k totalitnímu systému, kterého se česká společnost zbavila v listopadu 1989 po sametové revoluci. Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti,“ reagoval generální ředitel Českého rozhlasu.

