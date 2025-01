Olomouc omezila vjezd do historického centra. Někteří řidiči policii tvrdí, že o změně nevědí

Od prosince loňského roku platí v historickém centru Olomouce přísnější pravidla pro vjezd do pěší zóny. Opatření se týká Horního náměstí a přilehlých ulic. Přestože o změnách byli řidiči informováni již v listopadu, mnoho z nich se s novými pravidly zatím nedokáže vypořádat. Měsíční bilance přestupků není podle městské policie příznivá. Olomouc 21:27 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucké Horní náměstí na konci listopadu 2024 | Foto: David Jahoda | Zdroj: Český rozhlas

Jednou ze skupin, které nové omezení zasáhlo nejvíce, jsou kurýři s rozvážkou jídla. „Nevěděl jsem to, nikde to nebylo,“ uvedl mladý kurýr Dominik s tím, že o zákazu v prvních dnech neměl ani tušení. Jeho kolega Radek dodává: „Vyměnili značky, a kdybychom se nedozvěděli informace na internetu, tak to ani nevíme.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od prosince platí přísnější pravidla pro vjezd do pěší zóny v historickém centru Olomouce. Řidiči si ale zvykají pomalu

Hlavní komplikací je podle kurýrů nemožnost zaparkovat přímo u restaurace, odkud rozvážejí jídlo. „Musíme chodit pěšky. Tak kde zaparkovat? Protože my stojíme tady, a přitom tady vůbec nemůžeme parkovat. Já jsem třeba včera dostal pokutu 200 korun,“ popsal situaci Radek.

Přesto Radek chápe důvody, které k přísnějším pravidlům vedly. „Chápu, že to je prostě historické centrum a těch kurýrů je tady hodně. Je nás tady jak mravenců,“ uznává.

Nová pravidla pro vjezd

Cílem zpřísnění je zklidnit centrum města. V současnosti mohou do pěší zóny vjíždět taxikáři pouze v čase od 18.00 do 11.00 hodin, zásobování má povoleno vjezd do 9.00 hodin. Zcela zakázán je provoz označovaný jako „potraviny“, tedy například právě kurýři rozvážející obědy z restaurací.

1:55 V centru Prahy platí noční zákaz vjezdu. Řidiči podle policie první den nařízení moc nerespektovali Číst článek

Podle mluvčího městské policie Petra Čunderleho řidiči často tvrdí, že si změn nevšimli. „V prosinci, kdy ta změna platila, jsme na Horním náměstí a v přilehlých ulicích zaznamenali 257 přestupků. Rok předtím ve stejném období jich bylo jen 74,“ uvedl Čunderle.

Přesto se městská policie snaží řidiče hlavně informovat a předejít opakovaným přestupkům. „Během listopadu jsme řidičům, které pravidelně potkáváme, říkali, že nějaká změna bude. Samozřejmě každý případ řešíme individuálně – od domluvy, přes pokutu, až po oznámení správnímu orgánu,“ dodal Čunderle.

V současnosti přestupky hlídají strážníci. Radní však plánují do budoucna instalaci kamerového systému, který by umožnil pokuty vymáhat přímo na základě kamerových záznamů. Zavedení kamer by mělo přispět k efektivnějšímu vymáhání pravidel a k dalšímu zklidnění dopravy v centru města.