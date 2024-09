ONLINE: Česko se chystá na přívalové deště. Do rána napadlo zatím jen deset milimetrů srážek

Česko čeká extrémně deštivý závěr týdne, meteorologové varují před větrem a povodněmi na většině území, zejména ve východní polovině s extrémním stupněm nebezpečí. Nejvíc pršet má v oblasti Jeseníků, kde má do neděle spadnout i víc než 300 litrů vody na metr čtvereční. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu. Za poslední den napadlo zatím jen deset milimetrů srážek, dalších několik desítek naprší během dneška. Sledujeme online Praha 7:42 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přívalové deště (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Během období od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. se očekává časově a prostorově velice proměnlivá intenzita srážek, od slabých až po extrémní překračující i několik desítek milimetrů za pár hodin,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Od pátečního večera meteorologové očekávají výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením třetího stupně povodňové aktivity (SPA) předpokládají během soboty a neděle.

„V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 milimetrů, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro třetí stupeň povodňové aktivity,“ dodali.

Varování před vydatným až extrémním deštěm neplatí pro Karlovarský kraj, většinu Ústeckého a Plzeňského kraje.

Vítr začne podle předpovědi výrazněji foukat v sobotu, na horách a na severu s nárazy až kolem 110 kilometrů za hodinu. Nejvyšší denní teploty se budou do konce týdne nejčastěji pohybovat od devíti do 14 stupňů Celsia, chladněji bude jen v pátek, kdy budou v rozmezí od sedmi do 12 stupňů Celsia.

Výrazné vzestupy hladin vodních toků očekávají meteorologové od pátečního večera.

Text pokračuje pod online reportáží.

„Nejvyšší vzestup i s četným překročením třetího stupně povodňové aktivity předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24 hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 milimetrů, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro třetí stupeň povodňové aktivity,“ uvedl pro Radiožurnál meteorolog František Šopko.

Podle predikcí ČHMÚ pravděpodobně přijdou následujících 4-5 dnů vydatné srážky, mohou se blížit situaci z povodní 1997 nebo 2002.



Od dnešní půlnoci začne pršet, srážky se rozšíří na celé území ČR (s výjimkou Karlovarského a části Ústeckého kraje).



Má přijít i silný… pic.twitter.com/MYV8K9hI8h — Úřad vlády ČR (@strakovka) September 11, 2024

Ministr vnitra Vít Rakušan doporučil, aby měli lidé nabité mobilní telefony pro případ, že by vypadla elektřina, i mít dostatečné zásoby pitné vody. Hasiči nabádají k obezřetnosti, zejména aby lidé nevyužívali výjimečnou situaci k zábavě.

„To jsou takoví ti šílenci, kteří, když se zvedne voda, tak naskočí do člunu a myslí si, že to jsou ty peřeje, kde si můžou zařádit,“ poznamenal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.

„Někteří úplně nebezpeční blázni jsou schopní do těch lodí nabrat i děti. Už několikrát jsme tyto osoby zachraňovali a několikrát bohužel došlo i k úmrtí,“ dodal šéf hasičů.