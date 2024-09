ONLINE: Lužnice ve Frahelži překročila padesátiletý průtok. Dostala se na úroveň extrémního ohrožení

Na měřicí stanici v obci Frahelž na Lužnici pod Rožmberkem se hladina řeky dostala ve čtvrtek nad ránem na úroveň extrémního povodňového ohrožení. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že Lužnice ve Frahelži překročila limit pro padesátiletý průtok, tedy průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 50 let. „V nejbližší době se bude hladina kolem této úrovně udržovat,“ uvedli meteorologové. Sledujeme online Veselí nad Lužnicí 6:42 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odtok z Rožmberku od úterý stoupá, jelikož se voda dostala přes bezpečnostní přeliv | Foto: Václav Pacner | Zdroj: ČTK

Z Rožmberku odtéká od úterý více vody, jelikož se dostala přes bezpečnostní přeliv. Voda v řece by však podle starosty Veselí nad Lužnicí na Táborsku Víta Rady (BEZPP, za Jihočechy 2012) neměla do čtvrtečního rána město ohrozit. Lidé ve Veselí nad Lužnicí jsou ale podle něj připraveni na to, že pokud to bude nutné, evakuují se.

Ve Veselí se Lužnice stéká s Nežárkou. „Zatím to vypadá, že by se kulminace řek (Lužnice a Nežárky) nemusela potkat. Hladina Nežárky pomalu klesá. Ale nikdo nedokáže říct, jak přesně se vše bude vyvíjet,“ řekl ve čtvrtek starosta.

Voda ve Frahelži od půlnoci stoupla o sedm centimetrů. Všude výš nad Rožmberkem, třeba v Nové Vsi, Suchdole nad Lužnicí nebo na Pilaři, jde voda pomalu dolů. Hladina klesá i na Nežárce v Rodvínově a v Lásenici, což by mělo vodohospodářům umožnit pustit z Lužnice do Nové Řeky víc vody, která by pak odtekla Nežárkou.