Vedení Krnova čelí kritice za pozdní evakuaci. Jak se situace vyvíjela minutu po minutě?

Moravskoslezské město Krnov se stalo jedním ze symbolů letošních povodní jako jedno z nejhůře zasažených míst. Voda zaplavila 80 procent území města, lidé se sice evakuovali, ale podle hasičů s tím začali příliš pozdě. Dva lidé v Krnově zemřeli, další si stěžují na špatnou informovanost. Radnice ale jakékoliv pochybení odmítá. Server iROZHLAS.cz sestavil časovou osu, jak se situace v kritické hodiny v Krnově vyvíjela. Časová osa Krnov 6:00 19. září 2024

Nasycená mračna tlakové níže Boris v sobotu zastavila nad vrcholky Jeseníků a zaplavila je obrovským množstvím vody, která se valila i řekami Opava a Opavice. Na jejich soutoku leží zhruba 23tisícové město Krnov. To se s povodněmi potýkalo i v roce 1997, kdy na Opavě naměřili před soutokem maximální průtok 260 metrů krychlových za sekundu.

Místostarosta Krnova Binar odmítá výtky šéfa hasičů, že město selhalo. ‚Udělali jsme, co jsme mohli,‘ tvrdí Číst článek

Od poloviny minulého týdne bylo jasné, že se Krnov opět musí na povodně připravit, vyplývalo to ze všech hydrologických předpovědí. O víkendu voda skutečně celé město zaplavila a někteří místní naříkají, že je situace ještě horší než v 90. letech.

Na Opavě došlo před kulminací řeky k výpadku, a tak čidla zaznamenala nejvyšší průtok „pouze“ 227 metrů krychlových za sekundu, i když ve skutečnosti byl vyšší. Oproti 90. letům byla více rozbouřená také Opavice.

Povodně si v Česku vyžádaly zatím čtyři oběti, další lidé se pohřešují. Dvě z nich našli záchranáři právě v Krnově. Jeden muž zemřel ve zcela zatopeném bytě, druhého objevili v místním potoce.

‚Nulová komunikace‘

„Nejhorší je ta komunikace. To je nejhorší. Není žádná, nulová,“ stěžuje si zpětně jeden z místních Miroslav. Spousta lidí vůbec nevěděla, že se jich týká evakuace, někteří nebyli informovaní, protože ve městě chybí obecní rozhlas, popisoval z místa reportér Českého rozhlasu Ľubomír Smatana.

Právě špatnou evakuaci vedení města vyčítal šéf hasičů Vladimír Vlček. „Evakuace v Krnově byla poněkud zpožděná. Ne vinou složek Integrovaného záchranného systému, ale vinou krizových orgánů, které působí v tomto městě. Hledáme tedy náhradní řešení, je to velmi komplikované, protože se nejedná o malé počty obyvatel,“ prohlásil v neděli po jednání Ústředního krizového štábu.

Vrtulník v akci. V zaplaveném Krnovsku se letecká záchranná služba spustila v neděli ke třem pacientům s obtížemi | Foto: ZZS MSK | Zdroj: Český rozhlas

Ke kritice se poté připojil i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že vedení města o rozsahu povodně informovali 24 hodin dopředu.

Vedení města Krnov vede již druhé volební období koalice složená ze stran Krnovští patrioti a ANO, které mají celkem 18 zastupitelů. Opozici tvoří celkem 9 zastupitelů ze Spolu, SPD, KSČM a Krnováci.

Starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) ale jakoukoliv kritiku odmítá. „V sobotu jsme velmi brzy upozorňovali občany, kteří bydlí v blízkosti vodních toků, aby se evakuovali. Velká část občanů se evakuovala sama a včas. Nejsme schopni zajistit to, a tak to funguje všude, aby všichni lidé byli evakuováni, protože to někteří zkrátka odmítali,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Využili jsme sirény, sociální sítě, hlídky městské policie, které mají svoje tlampače. Nástrojů byla celá řada, aby se to dozvěděli. Musíte si uvědomit, že v tak krizové situaci nelze zajistit 100% informovanost, takové možnosti prostě nejsou,“ řekl.

Server iROZHLAS.cz sestavil časovou osu, jak se situace v Krnově vyvíjela a jaké kroky město dělalo.

Krnov pod vodou