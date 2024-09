ONLINE: Třetí povodňový stupeň je už na více než 30 místech. Obec Višňovou voda odřízla od Frýdlantska

V sobotu po půl sedmé ráno byl některý z povodňových stupňů na 145 místech Česka. Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, byl už na více než 30 místech dvou desítek toků. Extrémní povodňové ohrožení je podle meteorologů například na Frýdlantsku, Jesenicku, Bruntálsku, Karvinsku, na horním toku Labe a také na jihu Čech. Obec Višňovou voda odřízla od zbytku Frýdlantska. Hladiny řek budou na mnoha místech ještě stoupat, uvedli hydrometeorologové. Sledujeme online Praha 6:42 14. 9. 2024 (Aktualizováno: 8:03 14. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Starosta Višňové na Frýdlantsku Michal Scheidl ráno informoval, že jeho obec voda odřízla od zbytku regionu. Voda z rozvodněné Smědé zaplavila silnice a dopravu tak na místě zajišťuje evakuační tatra hasičů. Do domů se zatím voda nedostala.

„V současné chvíli jsme odříznutí od zbytku světa. Uzavřené jsou obě komunikace z Předlánc do Višňové, silnice z Poustky do Minkovic a také z Minkovic do Vísky,“ potvrdil ráno starosta Michal Scheidl. Před 7:30 byla hladina Smědé ve Višňové-Předláncích ve výší 273 centimetrů, k dosažení extrémního stavu, tedy padesátileté vody, tam chybělo 63 centimetrů.

Za uplynulých 24 hodin spadlo podle ČHMÚ na většině území 25 až 85 milimetrů vody. Nejvíce pršelo v Jeseníkách, Krkonoších a Jizerských horách, kde stanice evidovaly 95 až 171 milimetrů, tedy litrů vody na metr čtvereční.

Meteorologové v sobotu očekávají nejvyšší srážkové úhrny v jihovýchodní polovině republiky a na severovýchodních horách. „Zejména na tocích odvodňujících Jeseníky a Beskydy předpokládáme i nadále výrazné překročení 3. stupně povodňové aktivity. V Čechách se srážková situace bude v odpoledních hodinách přechodně uklidňovat,“ uvedl ČHMÚ.

Jaké povodňové stupně jsou na tocích ve vašem okolí? Podívejte se na interaktivní mapě (plné zobrazení mapy k dispozici zde)



Třetí povodňový stupeň je na Smědé na Liberecku a na přítoku Řasnice. U obou toků meteorologové očekávají ještě další vzestupy hladin. Hladina by měla stoupat i na Třebůvce v Hraničkách na Svitavsku a Třebovce v Ústí nad Orlicí, kde je už nyní třetí stupeň, a zvýšený průtok se bude posouvat dále po toku. Obdobná situace je také na Svratce v Dalečíně na Žďársku.

Další vzestup už u nynějších třetích stupňů se předpokládá i na Vidnávce ve Vidnavě na Jesenicku, na Stružce v Rychvaldu na Karvinsku a na Černé Opavě v Mnichově u Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku.

Hladiny toků mají podle meteorologů nadále stoupat během celého víkendu. Podle ČHMÚ je půda v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách extrémně nasycená. Velmi silně nasycená je v jihočeské části Šumavy. Silné nasycení půdy povrchovou vodou je v Jeseníkách, Beskydech a Novohradských horách.