Hladík: Povodně by neměly zásadně ohrozit Prahu. Záležet bude na přítocích Sázavy a povodí Berounky

V pátek v noci a v sobotu hrozí Česku povodně, zejména na drobných tocích. Po jednání Ústřední povodňové komise to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Pršet už začalo ve velké části Česka a déšť má postupně zesilovat. Meteorologové v pátek dopoledne rozšířili výstrahu na extrémní srážky a povodně na téměř celou zemi s výjimkou západu Čech. Podrobnosti sdělil Radiožurnálu ministr životního prostředí Petr Hladík. Prahy 21:42 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Jaké jsou nejnovější informace o situaci a jaký je aktuální výhled pro příští hodiny a noc na sobotu?

Výhled se podle aktuálních modelů fakticky nemění. Situace zůstává stejná, bude pršet intenzivně jak zítra, tak zřejmě i v neděli. Jediný posun v modelu je směrem více na západ, proto se výstraha rozšířila kromě úplně západních částí republiky fakticky na celou republiku. Nově to zasahuje i oblast Beskyd.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Výhled se podle aktuálních modelů fakticky nemění. Situace zůstává stejná, bude pršet intenzivně jak zítra, tak zřejmě i v neděli,“ říká ministr Petr Hladík

Když mluvíte o tom, že varování se rozšířilo na Prahu a velkou část středních Čech, dá se tedy říci, že předpovědi se spíše zhoršují, než že by se vylepšovaly?

Situace je taková, že fronta je velmi široká a zároveň se při silných větrech, které očekáváme, může stát, že intenzivní srážky budou i na malých částech území. Připravujeme se na horší scénáře. Pokud na některých územích nenastanou, budeme jen rádi.

Podívejte se na mapu aktuálních stavů řek a jejich průtoků v celém Česku Číst článek

Povodně na drobných tocích

Na odpolední tiskové konferenci po jednání Ústřední povodňové komise jste říkal, že v noci na sobotu a v sobotu hrozí povodně hlavně na drobných tocích. Můžete říct, ve kterých konkrétních oblastech je riziko vysoké?

Určitě v Novohradských horách, na Šumavě, v Jeseníkách a na Vysočině. Může to být i v dalších částech Česka, například v Jizerských horách, Krkonoších a Orlických horách. Záleží, jak dlouho ještě vydrží absorpční schopnost půdy a lesů. Očekáváme, že se to v průběhu noci může změnit a další voda, která spadne, začne naplňovat potoky a následně řeky.

Jaká je předpověď směrem k dolním tokům Vltavy, Moravy a Labe? Kdy a jak výraznou kulminaci se dá očekávat?

Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu lze podle jednotlivých měřicích stanic vidět predikce, které neustále zpřesňujeme. Hydrologové počítají modely kulminace jednotlivých toků a v jednotlivých profilech. Podle rozhodnutí Ústřední povodňové komise budou od dnešního (pátečního) večera v pravidelných intervalech dostávat informace všichni starostové obcí s rozšířenou působností a hejtmani.

Hejtman Grolich: Do Jihomoravského kraje nateče voda z Jeseníků. Budeme mít čas se připravit Číst článek

Přecházíme do fáze, kdy musíme sledovat především průtoky a odhadnout, kdy dosáhneme druhých a třetích povodňových stavů a jaké průtoky očekáváme za 24 a 72 hodin. Zatím většina překročení prvních povodňových stavů byla dána upouštěním nádrží, ale postupně se to může změnit. Některé povodňové stavy budou způsobeny deštěm.

Pražský primátor odpoledne mluvil o tom, že v Praze by Vltava mohla kulminovat v noci ze soboty na neděli a to maximálně na druhém povodňovém stupni. Není to vzhledem k očekávaným sobotním a možná i nedělním srážkám a vzhledem k tomu, že voda ze Sázavy nebo Malše doteče do Prahy se zpožděním, příliš optimistický výhled?

Časově to může být optimistické. Nevím, z jakých dat pan primátor vychází, ale co se týká průběhu, troufnu si říct, že je možné, abychom Prahu udrželi na úrovni druhého, možná začínajícího třetího povodňového stupně. Nemělo by to zásadně ohrozit Prahu. Záležet bude na přítocích ze Sázavy a také na povodí Berounky.

První modely zatím ukazovaly, že povodí Berounky by nemělo být příliš zasaženo, ale pokud by v povodí Berounky více pršelo a spojily se přítoky Berounky a Sázavy, mohlo by to být problém. Zatím takové predikce nemáme.

Soutok Svratky a Svitavy

Teď jsme mluvili o Praze. Když budeme mluvit o druhém největším městě v Česku, o Brnu, povodí Moravy dopoledne avizovalo až stoletou vodu v Brně s dovětkem, že moravská metropole před takovou úrovní není chráněna. Co se dá očekávat v Brně?

V Brně bude záležet na Svratce a Svitavě. Pokud by se sešly vysoké průtoky v soutokové oblasti, může to způsobit i zpětné vzdutí na Svitavě, což může způsobit velké potíže, zejména v rovinatých částech města. Hodně bude záležet na transformaci průtoků vodní nádrží Vír a Brněnskou přehradou, kterou stále upouštíme. Dělají se opatření na obou březích Svratky a Svitavy.

25:42 Meteorolog Žák: Povodním se nevyhneme. Po deštích nás čeká babí léto Číst článek

Brno má aktuálně rozestavěný tříkilometrový úsek protipovodňových opatření na Svratce a projektuje další opatření na Svitavě a v soutokové fázi Svratky se Svitavou. Nedá se přesně odhadnout, jestli tam opravdu bude stoletá povodeň, ale dělají se opatření i směrem k nemocnicím v blízkosti vodních toků. Myslím, že zítra ráno budeme mít přesnější informace.

Na odpolední tiskové konferenci jste mluvil o tom, že chcete, aby byly pro lidi snáze dostupné informace o záplavových oblastech. Kdy a kde budou tyto informace k dispozici?

Díky úžasné spolupráci se serverem mapy.cz si každý občan může vlastně rozkliknout jednotlivé měřící stanice, kde ukazujeme průtoky. Na stránkách ČHMÚ je i předpoklad, jak se budou zvyšovat. Běžní občané České republiky neví, kde ty záplavové oblasti jsou. Byť samozřejmě obce, kraje a města ty plány mají, většina i v digitální podobě na webových stránkách. Centrální stránka je zatím v testovacím provozu.

Předpokládám, že v dnešních (pátečních) večerních hodinách ji poskytneme široké veřejnosti, aby se každý člověk mohl podívat, kde záplavová oblast je. Upozorňuji, že to bude zaměřené na stoletou vodu. Taková situace ale nenastane všude. Bude to základní informace, zda by za nějakých předpokladů mohl hrozit rozliv.