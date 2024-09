ONLINE: Otázky o změnách ve vládě po rezignaci vedení Pirátů jsou legitimní, říká Pavel

Otázky, zda by po rezignaci vedení Pirátů neměly následovat změny ve vládě, jsou legitimní, řekl v pondělí českým novinářům v New Yorku prezident Petr Pavel. Není ale ten, kdo by chtěl vládě radit, co má v této věci dělat nebo jak by měla na výsledky voleb reagovat, dodal. Výsledky voleb jsou podle něj podnětem k zamyšlení nejen pro vládu, ale také pro ostatní strany, které uspěly více či méně.

Sledujeme online Praha 20:38 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít