ONLINE: Troubky na Přerovsku čeká evakuace, na Frýdlantsku vyhlásil hejtman stav nebezpečí

Vedení Troubek na Přerovsku rozhodlo v neděli odpoledne o evakuaci obyvatel kvůli extrémnímu ohrožení. V Teplicích nad Bečvou, se dramaticky zvedla hladina v Bečvě, kde už platí třetí povodňový stupeň. Voda má do Troubek ležících u soutoku Moravy a Bečvy dorazit po půlnoci, informovalo vedení obce na sociálních sítích. Ve Frýdlantském výběžku zase hejtman Libereského kraje Martin Půta (SLK) vyhlásil stav nebezpečí.

„Z rozhodnutí starosty obce, jakožto předsedy povodňové komise byla vyhlášena evakuace obyvatelstva z důvodu extrémního ohrožení, kdy došlo k dramatickému zvýšení hladiny na Bečvě v Teplicích a voda má dorazit do Troubek v pondělí zhruba kolem 1 hodiny ráno.

Evakuace se týká všech obyvatel obce Troubky a proběhne v době od 17. hodiny. „Evakuačním místem je parkoviště u fotbalového hřiště,“ doplnila obec. Obyvatele vyzvala, aby si s sebou vzali evakuační zavazadlo.

V Troubkách lidé povodně zažili dvakrát, při katastrofálních záplavách v červenci 1997 rozbouřený vodní živel v obci srovnal se zemí více než polovinu domů. Zbourat se muselo 335 stavení a o střechu nad hlavou přišla polovina ze 2000 troubeckých občanů, o život tehdy přišlo devět lidí. Dosavadní protipovodňová ochrana je podle starosty Martina Frgala v podobě navýšení v terénu připravena podle projektové dokumentace na dvaceti- až padesátiletou vodu.

Na dotok Bečvy se chystají také v Přerově, kde město v neděli před 17. hodinou vydalo zákaz vstupu do zahrádkářské kolonie u laguny. „Informujeme občany o postupném zaplavování zahrádkářské kolonie u laguny spodní vodou. Doporučujeme opustit tuto lokalitu. Opakujeme, že stále trvá zákaz vstupu na břehy řeky Bečvy, které jsou značně podmáčeny a hrozí pád do rozvodněného toku. Platí obecný zákaz vstupu do všech ‚zapáskovaných‘ oblastí,“ uvedlo město na svých stránkách.

Stav nebezpečí

Na Frýdlantsku zase hejtman Libereckého kraje Martin Půta vyhlásil od 17. hodiny stav nebezpečí. Týká se 18 obcí s dohromady 24 tisíci obyvateli.

„Nyní nemáme k dispozici zřetelnou predikci počasí, která by znamenala pokles toků do dnešních večerních hodin. Hlavním důvodem vyhlášení stavu nebezpečí je možnost evakuovat občany z těch nejohroženějších míst,“ uvedl hejtman podle kterého se situace na severu republiky nelepší.

„Jsou místa, kde se zvažuje vyhlášení evakuace. Rozhodne se o ní po dalším jednání se starosty obcí na Frýdlantsku,“ doplnil ve vysílání Speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus hejtman Půta.