V osadě Kudlov leží dva měsíce po přívalových deštích haldy kamenů a bahna, lidé se obávají povodní

Obecní cestu v Kudlově, místní části Sušic na Přerovsku, lemují hromady kamenů a bahna. Přinesla je tam voda z potoka Libuška, který rozvodnily v závěru června přívalové deště. Ani dva měsíce od události nikdo nánosy neodklidil. Lidé z osady se přitom bojí, že pokud by začalo znovu pršet, ucpou znovu koryto a voda se do jejich domů vrátí. Sušice (Přerovsko) 9:33 30. srpna 2024

Potok Libuška líně protéká údolím a osadou Kudlov, která patří k obci Sušice. Výška vody v korytě je sotva tři centimetry. V noci ze 27. na 28. června se ale Libuška změnila v běsnící živel. Její jmenovkyni Libuši Šromovou voda uvěznila v kuchyni. Škody za stovky tisíc korun voda způsobila i v sousedním domě.

Hromady naplaveného kamení stále lemují obecní cestu. Ukazuje nezávislý starosta Sušic Bohumil Gibala. Procházíme ovocným sadem, místo trávy jsou všude na zemi jen kameny.

„To je i mimo ten potok, nejenom to, co se vyhrnulo, ale i to, jak to voda nanesla do té zahrady. V Případě, že stoupne voda, tak je to opět v korytě. Není to kam vozit, to jsou Tatry a Tatry toho materiálu,“ říká starosta.

Povodí Moravy průtok potoka obnovilo a slibuje i odvoz materiálu. Místo, kam ho uloží, ale ještě jasné není.

„Výsledky rozboru vzorku jsou zásadní pro volbu úložiště materiálu. Pokud by nebyly příznivé, musel by se materiál odvézt na skládku nebezpečného odpadu. Pokud budou v pořádku, budeme jednat o místě úložiště,“ vysvětluje mluvčí podniku Jana Kučerová.

Vodohospodáři odhadují, že hromady kamení by z Kudlova mohly zmizet v průběhu září.

Kudlov po povodni | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas