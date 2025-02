Ostravské koksovny budou vypouštět méně prachu do ovzduší

Mluvčí koksoven Jindřich Vaněk ukazuje jednu z prašných částí výroby koksu, otvírání komor v baterii. Kouř a prach bude nově zachytávat něco jako velká kuchyňská digestoř.

Efekt bude určitě znát. „Očekáváme od toho snížení emisí až o 20 procent,“ odhaduje ředitel OKK Koksovny Pavel Woznica. Ročně přitom koksovny vypustí do vzduchu v průměru až 35 tun prachu, takže snížení by mělo být až sedm tun.

První baterie bude mít odsávání a filtry už na konci února. „Pak bude probíhat zkušební provoz – ten by měl potvrdit to, co od té realizace investice očekáváme. A poslední etapa bude realizována do konce roku 2028,“ dodává Woznica.

Koksovny patří mezi asi 15 větších zdrojů znečištění ve městě a v tomto případě je snížení emisí o 20 procent reálné, říká náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Pomůže to, jak říká, i při častých technických výkyvech ve výrobě, kdy se práší více než jindy.

Prašnost by se měla, podle podepsané dohody mezi koksovnami a městem, snížit také při hašení vyrobeného koksu. Pro koksovny je to investice v součtu asi za 70 milionů korun.