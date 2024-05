‚Dělal nekvalitní vědu.‘ Kandidát na ministra Tuleja čelí nařčení, že publikoval v predátorském časopise

Kandidát na ministra pro vědu Pavel Tuleja (TOP 09) čelí nařčení, že před lety publikoval v predátorském časopise. „Pan budoucí ministr nedělal vědu, ale spíš vykazoval publikace,“ kritizuje jeho práci Michael Komm z občanského sdružení Věda žije!. Tuleja uvedl, že ho to mrzí. Dříve o tom prý nevěděl. A požádal Slezskou univerzitu, aby stáhla z jeho publikačního seznamu články, které vyšly v potenciálně predátorských časopisech. Aktualizujeme Praha 12:38 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Tuleja | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Text Karin Gajdové a Pavla Tuleji vyšel v březnu 2015 v časopise International Journal of Information and Education Technology. Ten se přitom podle sdružení Věda žije! objevuje na Beallově seznamu, který upozorňuje na možné predátorské časopisy a vydavatelství.

Beallův seznam Fenomén predátorských časopisů a vydavatelů proslavil americký knihovník Jeffrey Beall. Jména podvodných médií zveřejňoval na svém webu. A dlouhou dobu fungoval jako užitečný nástroj pro identifikování nekvalitních časopisů a vydavatelů. V lednu 2017 však Beall stránku zrušil, popisuje na svém webu Karlova Univerzita. Jemu se také přičítá zavedení pojmu predátorské časopisy.

„Ukazuje to, že pan budoucí ministr nedělal vědu, ale spíš vykazoval publikace. Ať už za účelem hodnocení svého pracoviště nebo se třeba snažil o profesuru,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál Michael Komm, místopředseda občanského sdružení Věda žije!.

Že se časopis, ve kterém možný budoucí ministr před devíti lety publikoval, objevuje na Beallově seznamu, je podle Komma ostuda. A dodává, že to poškozuje Tulejovu pověst jako vědce. „Nedělal kvalitní vědu, naopak dělal nekvalitní vědu, což je podle mě ještě horší, než kdyby nedělal žádnou,“ podotýká Komm s tím, že nejde o jediný takový Tulejův text.

Lol, vypadá to, že z publikování v časopisech z Beallova seznamu se stává základní předpoklad pro úspěch v kariéře vědeckého managmentu :) pic.twitter.com/7QjwjR8PTb — Fórum Věda žije! (@Vedazije) April 30, 2024

Kandidát na ministra Tuleja uvedl, že ho to mrzí. Dodal, že on ale publikaci textů nezařizoval. „Beru to jako svoji chybu zpětně. Pokud odborná veřejnost bude požadovat moji omluvu, samozřejmě se za to omluvím,“ řekl serveru Seznam Zprávy.

Publikaci textů podle něj zajišťovala tehdejší doktorandka Karin Gajdová, dnes zastupitelka za ANO v Ludgeřovicích na Opavsku. Zároveň Tuleja uvedl, že o všem už informoval vedení TOP 09.

Predátorské časopisy jsou pochybná média, kterým akademici platí za to, aby publikovala jejich texty. Tato periodika mají špatné recenzní řízení. A kvalita článků bývá po vědecké stránce velmi nízká.

Zmíněný časopis je pochybný i podle Daniela Münicha z CERGE-EI, ekonoma zaměřeného na výzkum v oblasti vzdělávání. „Podle mého názoru je řada indicií, že jde opravdu o velmi podivný časopis (editorial board, délka recenzního procesu, přínos otištěných článků a jejich autoři, poplatky a celkový vyraz webu, indexace...), kterému je radno se vyhýbat obloukem,“ zhodnotil pro server iROZHLAS.cz.

Za celý svůj profesní život jsem napsal desítky odborných článků. Zaznamenal jsem, že se objevily informace o textech, u kterých jsem spoluautorem, a které byly publikovány v časopisech na Beallově seznamu. Dohledal jsem, že jsou z roku 2015. — Pavel Tuleja (@PavelTuleja) May 2, 2024