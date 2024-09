Překvapení pro ministry. O Bartošově odvolání se dozvěděli od Fialy krátce před oznámením

Ministr dopravy Martin Kupka z ODS se o návrhu odvolání Ivana Bartoše (Piráti) z vlády dozvěděl od premiéra krátce po poledni. Za hodinu už návrh na Bartošovo odvolání oznamoval Petr Fiala z ODS na tiskové konferenci. Podobně se o Bartošově konci ve vládě dozvěděl i šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Praha 14:31 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka (ODS) | Foto: Jiří Šeda

Právě Kupku pověří premiér projektem digitalizace stavebního řízení, jehož pomalý průběh podle premiéra stojí za Bartošovým odvoláním.

„Je jasné, že to nebude jednoduché, ale analýze stavu (digitalizace) jsme se věnovali v předchozích týdnech. Je to rozhodnutí pana premiéra, které plně respektuji,“ řekl Kupka pro iROZHLAS.cz.

Fiala odvolává Bartoše z vlády. Požádá Piráty o navržení jiného ministra pro místní rozvoj Číst článek

O plánu navrhnout odvolání Bartoše se krátce před veřejným oznámením dozvěděl také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a prezident Petr Pavel.

Z vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) pro server iROZHLAS.cz nicméně vyplývá, že to nebyl případ všech členů vlády.

„Osobně jsem se to dozvěděl ze zprávy ČTK. Předem byl informován pan předseda (Marian) Jurečka (KDU-ČSL),“ uvedl Výborný. Rozhodnutí je podle něj „logickým vyústěním nefunkčního systému digitalizace stavebního řízení, které již mělo fungovat“.

„Ivan Bartoš to nezvládl a krok premiéra je správný a jediný možný v daném okamžiku. Nyní je třeba dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do konce, to je jasná priorita. Obsazení ministerstva pro místní rozvoj je odpovědnosti Pirátů,“ dodal Výborný.

Server iROZHLAS.cz oslovil rovněž členy vedení Pirátů, stejně jako ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátů, šéfa lidovců a ministra práce Mariana Jurečku a Michala Šalomouna, který je ministrem pro legislativu za Piráty, ale není členem strany. Nikdo z nich dosud neodpověděl.

Předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ve svém vyjádření na síti X s krokem Fialy souzněla.

„Jsem si vědoma složitosti celého procesu digitalizace a uznávám snahu, nicméně vzhledem k přetrvávajícím problémům a nenaplněným závazkům vlády v oblasti digitální transformace je jeho odvolání panem premiérem logický krok,“ napsala předsedkyně Sněmovny.

Měsíce trvající problémy s digitalizací stavebního řízení mají negativní dopad na naši ekonomiku. Úředníci se každý den potýkají s nefunkčním systémem, což jim značně ztěžuje práci a plně chápu i naštvání občanů. Přestože byla Ivanu Bartošovi nabízena pomoc, situace se bohužel… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 24, 2024