Piráti rozhodli v celostátním fóru o účasti ve vládě. Pro schválení hlasovalo 82 procent straníků

Piráti v celostátním fóru rozhodli, že půjdou do vlády. Účast byla vysoká. Pro schválení hlasovalo 82,1 procent Pirátů. Ve stranickém hlasování se vyjádřili k ratifikaci koaliční smlouvy mezi koalicemi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Piráti jsou poslední stranou z pětikoalice, která se k dohodě vyjádřila. Praha 23:14 15. 11. 2021 (Aktualizováno: 23:27 15. 11. 2021)

Do hlasování se zapojilo 90,7 procent. Pro ratifikaci koaliční smlouvy bylo 1082 ze 1193 členů, vyplývá z tiskové zprávy, kterou zveřejnila strana po sečtení výsledků. Piráti mohli hlasovat do pondělních 22.00.

Piráti minulý týden rozhodli o tom, že hlasování bude tzv. zásadní, takže pro odsouhlasení koaliční smlouvy byla nutná podpora více než 60 procent hlasujících. Členové Pirátů mohli také hlasovat pro ukončení projednávání návrhu bez usnesení, nebo se vyslovit pro odročení rozhodnutí na řádné jednání celostátního fóra. Zasedání fóra je aktuálně svoláno na 8. ledna do Pardubic.

Koalice PirSTAN se před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Nesouhlas Pirátů se vstupem do vlády by tak vyžadoval nejen změnu vládní koaliční smlouvy se Spolu, která mimo jiné rozděluje mezi pětici stran ministerské posty, ale pravděpodobně také výpověď předvolební koaliční smlouvy mezi Piráty a STAN.

Předseda STAN Vít Rakušan v neděli odmítl, že by odhodlání Starostů jít do vlády mohlo jakkoliv porušovat koaliční smlouvu s Piráty. Pokud by se Piráti postavili ke vstupu do vlády negativně, vrcholné orgány by měly odlišný názor na stěžejní koaliční záležitost a následovalo by dohodovací řízení, míní Rakušan.