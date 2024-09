Odvolání Bartoše? Nejprve se sejdu se šéfy koaličních stran, řekl prezident Pavel

Prezident Petr Pavel novinářům v New Yorku v úterý řekl, že nemůže zaujmout stanovisko k návrhu na odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), dokud nezná všechny souvislosti. Zatím hovořil pouze telefonicky s premiérem Petrem Fialou (ODS), který v úterý avizoval, že hlavě státu předloží návrh na Bartošovo odvolání z funkcí k 30. září. Praha/New York 18:46 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel se v pondělí sejde s Bartošem i předsedy dalších koaličních stran, večer by měl věc prodiskutovat s Fialou. Premiér plánuje prohlídku korunovačních klenotů, pokud to časově vyjde, celou situaci s prezidentem prodiskutují.

Podle Pavla je důležité, aby případná změna ve vládě neměla vliv na stabilitu situace v Česku. V situaci, kdy se řeší řada problémů, není žádoucí, aby se rozkolísal celý kabinet, případně se vedly vášnivé debaty, které by více odrážely emoce než ratio, řekl.

Podraz od premiéra, říká Bartoš o svém odvolání. ‚ODS nás vykopla z vlády, nepřistoupíme na šaškárny‘ Číst článek

Piráti vnímají Fialův krok jako podraz. Hovoří o tom, že byli jako celek „vykopnuti“. Ačkoli podle některých vyjádření v koalici končí, zatím nepodnikli kroky k odchodu. Podle prezidenta je důležité, aby si věc vyjasnili především Fiala s Bartošem.

Pavel považuje za důležité, zda by změna ve vládě skutečně přinesla pokrok v digitalizaci stavebního řízení, jinak by nedávala příliš smysl. Fiala návrh na Bartošovo odvolání zdůvodnil právě tím, že není schopný manažersky digitalizaci dotáhnout do úspěšného konce.

Ministerstvo zahraničí není resortem, v jehož čele by se mohl měnit ministr každou chvíli, řekl k případnému konci všech pirátských ministrů ve vládě Pavel. Post zastává Jan Lipavský, který je s ním aktuálně na návštěvě Spojených států. Dalším členem vlády za Piráty je ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

„Je to samozřejmě něco jiného, kdyby mělo dojít ke změně jednoho ministra, nebo všech tří. Zrovna resort zahraničí není úplně resortem, v jehož čele by se mohl měnit ministr každou chvíli. Tam je potřeba nějaké kontinuity. Dělat takové rozhodnutí rok před volbami by určitě nebylo jednoduché,“ dodala hlava státu.