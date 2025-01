Po napadení Ukrajiny jsme měli říct, že sliby neplatí, kál se Fiala. Vláda si přesto podle něj vede dobře

Premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že chyboval, když hned na začátku ruského vpádu na Ukrajinu lidem nepřiznal, že předvolební sliby vlády v takové situaci neplatí. „Měl jsem říct, že je tedy válka a že budeme postupovat tak, abychom tím republiku provedli. Místo toho jsem říkal, že se budeme snažit dodržet náš program i tak,“ řekl ale s dovětkem, že se vládě i tak do jisté míry program naplnit povedlo. Aktualizujeme Praha 12:52 12. 1. 2025 (Aktualizováno: 13:06 12. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) na konferenci Školství 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byla chyba, když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, já jsem měl jasně veřejně říct: Žádné předvolební sliby neplatí, je tu válka. Budeme postupovat tak, abychom tím Českou republiku provedli... Měli jsme jasně na začátku říct - i když jsme viděli, že opozice místo toho, aby se za nás postavila a táhli jsme v těžkých časech za jeden provaz, to využila k vytváření blbé nálady a kritizování každého kroku, který jsme udělali - tak jsem měl říct tuto větu, ta by byla poctivá,“ kál se na začátku rozhovoru na CNN Prima News premiér Petr Fiala (ODS).

I přes situaci ve světě se podle něj daří do značné míry program naplňovat. A dodal, že věří, že se do voleb podaří z jeho bodů splnit opravdu zmíněných 93 procent.

Mezi úspěchy vlády vyjmenoval například digitalizaci občanských průkazů, z digitalizace stavebního řízení pak podle svých slov vyvodil důsledky také sám.

Naopak odmítl, že by byly v Česku špatné podmínky pro podnikání. A vyzval k tomu, aby Češi „přestali plakat“, protože vláda provedla opatření, které se mají projevit na ekonomickém růstu. „Říkat, že podnikatelé mají špatné podmínky kvůli nejdražším energiím, není pravdivé. Energie nejdražší nemáme,“ uvedl s upozorněním, že navíc jsou v Česku jedny z nejnižších daní v Evropě.

Priority vlády

Vláda má do voleb necelý rok. Chce ale ještě stihnout prosadit hlavně takzvanou flexinovelu zákoníku práce či energetickou novelu a „zásadní“ reformu dávek tak, aby systém lidi více motivoval k hledání práce, uvedl Fiala.

Podle něj by také měla současná vláda stihnout podepsat i kontrakt na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, pokračovat v „rekordním tempu otevírání a zahajování dopravních staveb“ a modernizaci armády. Do té už podle Fialy Česko investuje požadovaná dvě procenta HDP.

„Pro mě je důležité, abychom dělali věci, které posilují konkurenceschopnost České republiky, zlepšují život lidí a zvyšují naši prosperitu včetně mezd. To je potřeba říct, to určuje ty priority,“ vysvětlil premiér.

Jako další prioritu do voleb zmínil trestní novelu s alternativními tresty a jinými sazbami. „Máme přetížené věznice, oprávněně je ten systém kritizovaný, ta novela je připravena,“ řekl Fiala.

Opozice už ohlásila, že chystá při projednávání návrhů ve Sněmovně obstrukce. Podle Fialy obstruují opoziční politici permanentně, označil to za zneužívání sněmovního jednacího řádu. Byl by pro jeho změnu. Míní, že by ho koalice měla ještě zkusit upravit. „Teoreticky to stihnutelné je, prakticky asi ne,“ dodal ale předseda vlády.