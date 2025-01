Analytička Klímová: Češi bývají nespokojení. Jsme teď na úrovni Slovinců. Ale chudší než před 5 lety

Více než polovina lidí letos plánuje omezit své výdaje. A to i navzdory názoru premiéra Petra Fialy, že se v Česku máme lépe, než si myslíme. říká pro Český rozhlas Dvojka v pořadu Jak to vidí... ekonomická analytička Českého Rozhlasu Jana Klímová. Jak to vidí... Praha 12:12 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Negativní očekávání nevylepšuje ani růst platů, které by se měly zvýšit po odečtení inflace přibližně o 3 procenta. Průzkum naopak velmi silně odráží skepsi lidí, kteří nevěří tomu, že bude lépe, říká Klímová | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

„Na tom, že se máme trochu lépe, než si myslíme, něco je. I s ohledem na to, že v české povaze zkrátka je být více nespokojený, než by odpovídalo realitě,“ připouští v pořadu Jak to vidí... ekonomická analytička Jana Klímová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: ekonomická analytička Jana Klímová. Moderuje Jan Burda

„Životní úroveň v Česku, měřeno hrubým domácím produktem, je ale skutečně pod průměrem EU. I když jen nepatrně. S 90 % průměru EU jsme na úrovni třeba Slovinců, kteří se mají docela dobře,“ vysvětluje analytička.

Ohrožených domácností přibývá

V porovnání se zeměmi Visegrádské skupiny si Česko taky nevede špatně. Průzkumy výzkumného ústavu PAQ Research ale ukazují, že až třetině lidí klesl od roku 2021 o polovinu tzv. zbytkový příjem, tedy to, co zbyde po zaplacení všech povinných výdajů.

„Jde o poměrně velkou skupinu lidí. Ti oprávněně cítí, že jim životní úroveň klesá. A logicky se nadcházejícího roku velmi obávají. Tyto ohrožené a nestabilní domácnosti mají úspory maximálně na dva měsíce a neušetří nic,“ říká Klímová.

Potvrzuje to i prosincový průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Podle něj většina lidí počítá s tím, že bude muset v nadcházejícím roce šetřit. A to hlavně na potravinách, sportu nebo kroužcích pro děti. Uskromnit se plánuje plných 55 procent lidí.

26:00 Nadhodnocené emisní povolenky i málo peněz na dotace. Státní rozpočet tvořila vláda pod tlakem Číst článek

„Negativní očekávání nevylepšuje ani růst platů, které by se měly zvýšit po odečtení inflace přibližně o 3 procenta. Průzkum naopak velmi silně odráží skepsi lidí, kteří nevěří tomu, že bude lépe,“ doplňuje Klímová.

„Potvrzuje to i projekt společnosti STEM, který každoročně zkoumá finanční situaci českých domácností. V loňském průzkumu sice 56 procent lidí řeklo, že se svým příjmem vychází velmi či spíše snadno, zároveň ale narostl počet lidí, kteří cítili obavy a nejistotu. A klesl počet lidí, kteří na rok 2025 hleděli s nadějí,“ popisuje analytička.

Špatná nálada brzdí ekonomiku

Špatná nálada a nedůvěra spotřebitelů má přitom podle ekonomky dramatický dopad na ekonomiku. „Klíčové pro to, jak se budeme mít, je růst HDP. A ten je v posledních letech skutečně naprosto zásadně založen na růstu domácí spotřeby. Tedy na tom, co lidé utratí,“ vysvětluje Klímová.

Rozpočet obsahuje řadu nevyjasněných položek. Když je vláda promítne, nedodrží schodek, říká Klímová Číst článek

„Pokud jsou ale lidé negativní, mají pocit, že musejí šetřit. K tomu je navíc motivují relativně stále vysoké úroky. A to se promítá do výsledků ekonomiky velmi silně,“ říká analytička.

Na vině byla samozřejmě vysoká inflace z minulých let. S jejími dopady se potýkáme dodnes. Stále tak platí, že lidé v Česku jsou reálně chudší než před pěti lety. Cenová hladina je kvůli minulé dvouciferné inflaci, které jsme byli svědky od konce roku 2020, o 30 až 40 procent vyšší.

„Inflaci jsme měli skoro nejvyšší v Evropě. Nominálně mzdy v minulých letech sice rostly, dohromady to ale bylo pomaleji. Řekněme kolem 20 procent. Reálně jsou mzdy podle odhadu ekonomů někde na úrovni roku 2018 a 2019,“ vysvětluje Klímová.

„Na předcovidovou úroveň jsme se tedy nevrátili, domácnosti to velmi dobře cítí, ale je potřeba říct, že díra se pomalu zaceluje. Cílem však je, abychom se nevraceli zpátky, ale měli se lépe...,“ uzavírá analytička.