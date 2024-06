Po srážce vlaků v Pardubicích v nemocnicích skončilo 27 lidí. Některé ze zraněných nemocnice už propustily

Po noční tragické srážce vlaků v Pardubicích tři nemocnice z okolí přijaly 27 lidí. V nemocnici v Pardubicích jich skončilo osmnáct, v Chrudimi tři a v Hradci Králové šest. Některé ze zraněných nemocnice po ošetření už propustily domů. Řekli to mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová a Fakultní nemocnice Hradec Králové Jakub Sochor. Pardubice/Hradec Králové 9:20 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehoda se stala krátce před 23. hodinou | Foto: HZS Pardubického kraje

Lidé při nehodě utrpěli hlavně poranění hlavy, krční páteře, otřesy mozku a pohmožděniny, uvedla Semrádová. „Do Pardubic bylo přivezeno osmnáct lidí, do Chrudimi tři. Z chrudimských pacientů zůstávali přes noc na pozorování všichni, v průběhu dneška nebo pátku bychom je mohli propustit do domácího léčení,“ dodala. V Pardubické nemocnici je podle ní pět pacientů se středně vážnými zraněními, ostatní s lehkými. Kdy by mohli být propuštění, zatím není jasné.

Fakultní nemocnice Hradec Králové podle svého mluvčího v souvislosti s nehodou v Pardubicích neprodleně posílila svůj traumatologický tým a byla připravená na příjem vyššího počtu zraněných. „Do nemocnice bylo převezeno celkem šest lehce zraněných osob, dva dospělí a čtyři děti. K dnešní sedmé hodině zůstávají v péči lékařů nemocnice dvě osoby, ostatní pacienti již byli propuštěni do domácí péče,“ řekl Sochor.

Při čelní srážce expresního vlaku dopravce RegioJet s nákladním vlakem v noci na dnešek v Pardubicích zemřeli čtyři lidé. V rychlíku podle hasičů z Pardubického kraje cestovalo kolem 380 lidí. Nehodu vyšetřuje Drážní inspekce a policie. Vyšetřovatelé zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, řekla dnes mluvčí krajské policie Markéta Janovská.