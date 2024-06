Srážka vlaků v Pardubicích uzavřela na devět hodin koridor na Moravu. Provoz jedné koleje už je obnoven

Po srážce vlaků v Pardubicích byl hlavní vlakový koridor na Moravu kompletně uzavřený. Po osmé hodině ráno se podařilo Správě železnic obnovit provoz na jedné koleji. Vlaky nebylo možmé odklonit na jiné tratě. České dráhy proto zavedly náhradní autobusovou dopravu. V úseku u Pardubic je podle jejich mluvčího Petra Šťáhlavského nahradila autobusová doprava. Šťáhlavský ve čtvrtek doporučuje - pokud to jde - vlakem tímto směrem vůbec nejezdit. Pardubice 8:05 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srážka vlaků v Pardubicích si vyžádala čtyři mrtvé a víc než 20 zraněných | Foto: Michal Fanta | Zdroj: HZS Pardubického kraje

České dráhy nasadily mezi stanicemi Přelouč - Choceň náhradní autobusy. V úseku jezdí kyvadlově a zastupují dálkové vlaky na hlavním koridoru na Moravu. Regionální spoje jsou nahrazené autobusem mezi Přeloučí a Kostěnicí. České dráhy zatím plánují provoz na koridoru obnovit kolem 17. hodiny.

‼️ Provoz v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice zůstává po včerejší tragické nehodě přerušen. Vzhledem k nemožnosti odklonu vlaků na jiné trasy, z důvodu souběhu plánovaných výluk, od rána operativně nasazujeme náhradní autobusovou dopravu.



Vlaky dálkové dopravy jsou nahrazeny… — České dráhy (@ceskedrahy_) June 6, 2024

„Budeme usilovat o to aby byl provoz v co nejkratším čase obnoven, ale jsou to řádově hodiny. Bude to znamenat také trpělivost cestujících, kteří se přes tento železniční uzel chystají vydat například za prací,“ řekl Radiožurnálu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Více informací k organizaci provozu budou České dráhy zveřejňovat na webu nebo v aplikaci Můj vlak.

Expresní vlak dopravce RegioJet se v Pardubicích čelně srazil s nákladním vlakem ve středu před 23.00. Čtyři lidé při nehodě zemřeli a víc než 20 dalších je zraněných. Do nemocnic v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové záchranáři odvezli 22 lidí, uvedli na webu hasiči z Pardubického kraje. V rychlíku podle nich cestovalo kolem 300 lidí.