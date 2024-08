Venku 35 °C, uvnitř 70 °C. ‚Komu připadá, že je venku horko,‘ měl by přijít sem, říkají oceláři

Ventilátory, vodní mlha a hektolitry nápojů. Tak bojují s letním vedrem oceláři v Třineckých železárnách. Když je venku více než 30 stupňů Celsia, musí v halách počítat s dvojnásobkem. Ale se přesvědčil reportér Českého rozhlasu Ostrava, zvládají to i v těchto dnech a využívají všechny možnosti, které mají. Ostrava 12:49 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Třineckých železárnách odlévali lopatky pro vodní hamr rožnovského skanzenu | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Vedro je náročné. Pokud venkovní teplota překročí 30 stupňů a provoz má 500 stupňů, tak je to pro ty zaměstnance velmi náročné. Je tady kolem 70 stupňů, záleží také na válcovaném průměru,“ říká ve válcovně drátů lisař Zdeněk Byrtus.

To, co nám ostatním venku připadá jako vedro a výheň, je pro oceláře osvěžení. Hučí tady spousta ventilátorů, které přivádí venkovní vzduch a třeba tady ve válcově je to jako klimatizace. Pomáhají i mlžná děla a roste spotřeba vody, minerálek a dalších nápojů.

„Lidé mají nárok až na dvojnásobné množství takzvaných ochranných nápojů, zároveň také mají možnost častěji odpočívat, například v klimatizovaných velínech, a musí se častěji střídat, protože v takovém horku nejde pracovat tu běžnou dobu,“ potvrzuje mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Komu připadá, že je venku horko, měl by přijít sem, říkají oceláři, kteří mají přesně rozpočítané, jak dlouho ve výhni budou a kdy se půjdou na chvíli ochladit. Vyberou si to prý zase v zimě, kdy je v hale naopak příjemná letní teplota.